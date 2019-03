15.000 bolsas para fomentar el reciclaje en Vila-real

El Ayuntamiento de Vila-real, a través de la Concejalía de Agricultura, Medio Ambiente y Cambio Climático, impulsa una nueva campaña centrada en el reciclaje, que consistirá en la demostración y buenas prácticas en el hogar, para lo que se repartirán 5.000 kits con bolsas preparadas para la separación de residuos.

El concejal del área, Josep Pasqual Sancho, ha presentado la iniciativa en el enclave en el que se desarrollará toda la campaña: el mercado de la plaza Major. Así, todos los miércoles y sábados de marzo (días 13, 16, 20, 23, 27 y 30) y los días 3 y 6 de abril se instalará una carpa en la que los vecinos y vecinas podrán informarse sobre cómo funciona la separación de los envases de plástico, vidrio y papel y cartón para su posterior reciclado, así como rellenar una encuesta que permitirá saber cuáles son los hábitos de reciclaje de los residentes y cuáles son sus demandas para mejorar el servicio.

“Con esta encuesta podremos saber si consideran que en su zona se necesitan más contenedores y obtendremos información muy valiosa para seguir mejorando la atención en cada zona y cada barrio”, indica el edil, quien asegura que el objetivo es conseguir “que todo el mundo se conciencie”. “Se han dicho barbaridades, como que separar no sirve de nada porque todo va al mismo sitio. No es cierto, separar es una gran ayuda y una responsabilidad de todos para que luego esos productos puedan tener una nueva vida útil después de su reciclado”, explica. “Cada elemento que no desechamos de manera adecuada contribuye a la contaminación de nuestro planeta, daña los sistemas naturales y la capa de ozono, por eso es tan importante actuar de manera correcta en casa, porque así contribuimos a que el proceso sea más efectivo”, manifiesta el edil.

Tal y como señala Sancho, las encuestas y los kits con las tres bolsas de colores para separar el papel y cartón del plástico, bricks y latas, y de los tarros y botellas de vidrio, se repartirán en el mercado y durante el resto de la semana se podrán conseguir en la oficina de la Concejalía de Agricultura, Medio Ambiente y Cambio Climático, ubicada en la calle Poniente Bajo, 65, en horario de 9.00 a 14.00 horas.

“Cada persona que rellene la encuesta podrá llevarse estas bolsas que, además, se han elaborado en un tamaño mediano para que no ocupen mucho espacio en las casas y participar en esta tarea sea mucho más fácil para todos”, afirma, al tiempo que anima a todos los vecinos a acercarse a por el kit y comenzar a tomar conciencia de que “tenemos que dejar el mundo tal y como lo encontramos para las generaciones venideras”.