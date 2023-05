Vilafranca ofrece transporte público gratuito para empadronados

Todo ello gracias a las ayudas temporales de la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad.

Como novedad, este servicio permite acceder no solo a citas médicas, sino también a citas para realizar gestiones administrativas, educativas o sociales. También a cabeceras de transporte de conexión con transporte público, como por ejemplo, la estación de trenes y autobuses de Castelló o a las oficinas de la Seguridad Social de Morella. Se podrá disfrutar de esta ayuda siempre que se pueda aportar un informe favorable por parte de Servicios Sociales que justifique la necesidad de desplazamiento por no tener disponibilidad o acceso a los mismos de manera particular.

Este servicio público no superpondrá la oferta del servicio de transporte del cual ya dispone el municipio de Vilafranca gracias a las líneas de Hicid o Altaba. Por eso, también se habilitan unos horarios de servicio de taxi a la disposición.

El servicio de transporte público a demanda se ofrecerà hasta el 14 de septiembre de 2024 o hasta agotar el crédito concebido. Para cualquier duda se puede consultar las bases en la sede electrónica o en las oficinas del Ayuntamiento de Vilafranca.