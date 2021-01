Vila-real cierra 2020 con 185 siniestros de tráfico, sin víctimas mortales

El balance de siniestros viales en el término municipal de Vila-real durante el pasado 2020 arroja un total de 185 accidentes de tráfico entre los que cabe destacar que no se registraron víctimas mortales y sólo en el 3,7% de los casos se contabilizaron heridos graves. Así se desprende de la memoria estadística elaborada por la Policía Local de Vila-real, en la que también destaca la ausencia de siniestros con Vehículos de Movilidad Personal (VMP) implicados, como patinetes eléctricos, que cada vez son más habituales en las calles de la ciudad.

Así las cosas, en un total de 97 accidentes viales sólo se produjeron daños materiales (52,4%) mientras que 81 siniestros se saldaron con heridos leves (43,7%). Los accidentes con heridos graves fueron 7, lo que representa únicamente el 3,7% del total, mientras que no hubo que lamentar ninguna víctima mortal por accidente de tráfico en el término municipal de Vila-real durante 2020.

En los 185 siniestros se vieron implicados un total de 363 usuarios de la vía pública, mayoritariamente automóviles, con un total de 293 (80,7%); el resto de usuarios implicados en los accidentes fueron motocicletas (18), peatones (16); ciclomotores (16); camiones (12); bicicletas (7) y autobús (1), mientras que no se contabilizaron accidentes en los que se vieran implicados Vehículos de Movilidad Personal (VMP).

Respecto a las causas por las que se produjeron estas incidencias en la seguridad vial, tal y como se refleja en los datos de la Policía Local, el principal motivo fue no respetar la preferencia en un cruce (stop o ceda el paso) con un 25,4% de los casos. La segunda causa fueron las distracciones (16,2%), seguidas de los accidentes al estacionar o salir del estacionamiento (11,89%); alcohol y drogas (8,1%); no respetar la preferencia en un paso de peatones (7,02%); alcances (4,3%); no respetar la preferencia en las rotondas (3,2%); invasión del carril contrario (2,7%); circular en dirección prohibida (2,1%) y pérdida de facultades psicofísicas (1,08%).

También cabe resaltar que en 8 de los siniestros los implicados dieron positivo en el test de alcoholemia.