Sant Jordi cede los terrenos para mejorar los accesos desde la CV-11

El Ayuntamiento de Sant Jordi ya ha puesto a disposición de la Generalitat Valenciana los dos terrenos que le solicitaba para acometer las obras de la rotonda en la CV11, reclamada por los vecinos del municipio los últimos años. Se trata de un punto de acceso esencial desde el norte del término hasta la urbanización Panorámica.

El alcalde de Sant Jordi, Iván Sánchez, ha señalado que “confía en que la Conselleria comience ya los trabajos sin más demora porque esta rotonda es la puerta de entrada tanto de los turistas como de los vecinos de Panorámica. Además, es un punto negro, en el que ha habido muchos accidentes los últimos años”.

Lo cierto es que la Generalitat, en los presupuestos de los últimos años, siempre ha puesto una pequeña partida nominativa de la rotonda de la intersección de la CV11, aunque además de no haberse ejecutado, es insuficiente para acometer este importante proyecto para el municipio. No obstante, y aunque los dos últimos años el Ayuntamiento ha hecho enmiendas a los presupuestos de la Generalitat, el alcalde ha confirmado que “este año no la hemos presentado porque, una vez avanzados todos los trabajos para disponer ya de los terrenos, estamos convencidos de que sí que van a acometer las obras. Les damos este voto de confianza esperando que agilicen ya la obra”.

Lo cierto es que la Conselleria ya ha hecho en el Ayuntamiento todos los trámites de la expropiación de los terrenos de particulares y dos pequeñas parcelas del Ayuntamiento de Sant Jordi. Como ha confirmado Iván Sánchez, “el 15 de agosto ya firmamos la expropiación de dos terrenos que tiene allí el Ayuntamiento, para que las pueda tener a su disposición la Generalitat y así puedan poner en marcha ya las obras de la rotonda”.

En vista de que el Ayuntamiento ya ha cedido los terrenos para la rotonda de la CV 11, en la intersección de la CV11 con Panorámica y Ulldecona, solicita a la Generalitat que no demore las obras y que las saque a licitación lo antes posible por la importancia que tiene para la urbanización Panorámica. Hay que recordar que casi todos los turistas de la Urbanización Panorámica llegan por esa carretera y además es un punto negro, donde hay accidentes todos los años. Es una demanda de todos los vecinos de Panorámica y por eso, desde el Ayuntamiento de Sant Jordi han instado a la Generalitat a que haga ya esa obra.