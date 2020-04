Pospuesta la próxima edición de Alcossebre Yankee

El Ayuntamiento de Alcalà-Alcossebre trasladará a los próximos meses actos que no han podido celebrarse, al declararse el estado de alarma por la pandemia de COVID-19. Con el fin de que el sector turístico no se vea tan perjudicado, eventos que suponen una importante llegada de visitantes y una importante inyección económica para los negocios locales y que no podrán celebrarse, como el encuentro de vehículos americanos Alcossebre Yankee o la Fira Gastronòmica de Alcossebre, se trasladarán al otoño. "Ya lo hemos compartido con los empresarios locales y les ha parecido una buena iniciativa para asegurar la repercusión económica positiva que estos eventos", ha destacado la concejala de Turismo, Selene Blázquez.

El listado de actos que se suspenden para las próximas semana es este:

Alcossebre Yankee

Actos religiosos Semana Santa

Representació La Passió per la Trencà

Torneo de futbol Lo Campanar

Escola de Pasqua

II Jornades de Benestar i Salut

Club de Lectura

Subasta Mayorales

Concierto de Primavera Associació Musical Santa Cecilia

Festes d'Abril

Bodas de Oro

Fira Gastronómica Alcossebre

También se han suspendido todas las actividades deportivas municipales y de la Escuela de Personas Adultas y se ha comunicado a los usuarios y usuarias que pueden solicitar la devolución de la parte proporcional de las cuotas ya que el curso ya se da por finalizado.