La Policía Local de Castellón denuncia a 8 personas por no usar el cinturón de seguridad

La Policía Local de Castelló, dentro de su calendario anual para la mejora de la Seguridad Vial en la ciudad, ha realizado entre el 8 y el 12 de marzo una campaña de vigilancia del uso del cinturón de seguridad y los S.R.I. (sistemas de retención infantil) con el resultado de 224 vehículos controlados. Durante los dispositivos de vigilancia desplegados por varios puntos de la ciudad, los agentes de la sección de Tráfico de la Policía Local de Castelló han formulado un total de 14 denuncias, de las cuales ocho se han redactado por no usar el cinturón de seguridad obligatorio el conductor o los ocupantes del vehículo.

La campaña de vigilancia del uso del cinturón de seguridad y los sistemas S.R.I. ha sido realizada por el Grupo Operativo de Tráfico, G.O.T. y los Agentes de Movilidad y los cuatro controles realizados se han desplegado de acuerdo con los mapas de siniestralidad prestando especial atención a las inmediaciones de centros escolares para verificar que los menores hacían un uso correcto de los sistemas de retención infantil homologados. A raíz de estos controles, los agentes han controlado más de doscientos vehículos y han formulado cinco denuncias por no utilizar el conductor el cinturón de seguridad, dos por no usar el cinturón los ocupantes del vehículo y una por llevar a un menor dentro del vehículo sin el sistema de retención infantil.

También, durante los dispositivos de vigilancia, los agentes formularon dos boletines de denuncia por no haber pasado la ITV en el plazo establecido y un conductor fue propuesto para sanción por no haber realizado el curso obligatorio de educación vial al perder la vigencia de su permiso de conducir. Un objetivo prioritario para la Policía Local de Castelló es mejorar la Seguridad Vial de la ciudad y por ello una de las iniciativas, enmarcadas dentro del Plan Local de Seguridad Vial, son los controles el uso del cinturón de seguridad y los sistemas de retención infantil.

Esta campaña de seguridad vial se ha desarrollado en coordinación con la Dirección General de Tráfico, que a nivel nacional ha realizado dispositivos de vigilancia del uso del cinturón de seguridad en las principales vías estatales. El propósito fundamental de estos dispositivos es concienciar a los conductores de vehículos que deben hacer uso del cinturón de seguridad ya que está demostrado por numerosos estudios de seguridad vial que el circular sin el cinturón de seguridad aumenta significativamente la gravedad de las lesiones en caso de tener un accidente de tráfico.