18 municipios de la provincia recibirán la ITV móvil para vehículos agrícolas

Todo ello con el objetivo de acercar a la ciudadanía un servicio próximo y de calidad.

Así, recorrerán les Coves de Vinromà (1,2, 3 y de julio), Mas d'en Rieres (Les Coves de Vinromà, 3 y 4 de julio), La Torre d'En Doménech (4 de julio), La Barona (Vall d'Alba, 4 y 5 de julio), Albocàsser (8, 9 y 10 de julio), Tírig (10 y 11 de julio), Catí (11 y 12 de julio), Els Rosildos (Sierra Engarcerán, 15 y 16 de julio) y Sierra Engarcerán (16 de julio),

También estarán en Vilar de Canes (16 y 17 de julio), La Torre d'En Besora (17 de julio), Masía Lorenza (Culla, 18 de julio), Caserio de Montalba (La Vall d'Alba, 18 y 19 de julio), La Pobla Tornesa (19 de julio), Cabanes (22,23 y 24 de julio), La Vall d'Alba (24, 25 y 26 de julio), Els Ibarsos (Sierra Engarcerán, 29, 30 y 31 de julio) y Vilafamés (31 de julio).

El calendario e itinerario está disponible en el portal del Ivace.

Importante labor unidades móviles

La Comunitat Valenciana cuenta con siete estaciones móviles de ITV para vehículos agrícolas y ciclomotores, un servicio que se pone a disposición del ciudadano y que completa la red de 25 estaciones de ITV fijas y seis unidades móviles para turismos.

Cabe destacar que gracias a la labor que desempeñan las unidades de ITV móviles para vehículos agrícolas y ciclomotores ningún conductor de ciclomotor o maquinaria agrícola tendrá que desplazarse más de 10 kilómetros para pasar la inspección técnica.

Además, de no ser por esta labor, los vehículos agrícolas no podrían pasar la revisión técnica debido a que no reúnen los requisitos de seguridad vial para desplazarse por determinadas vías como las autovías hasta la ITV fija más cercana.