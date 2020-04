Malestar por el cobro del impuesto de circulación durante la crisis del coronavirus

Por ejemplo, el Ayuntamiento de Moncofa lamenta que la Diputación cobre ya el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica y desoiga la petición que se le había formulado de suspender ese cobro hasta pasado un mes del cese del estado de alarma por el COVID19 o coronavirus. En lugar de esa suspensión, el Gobierno Provincial ha ampliado el plazo de pago en voluntaria a un mes más y ya está cobrando aquellos cobros que se tienen domiciliados, una situación que para el Ayuntamiento de Moncofa no ayuda en nada a las personas que peor lo están pasando económicamente debido a esta crisis sanitaria.

El alcalde de Moncofa, Wences Alós Valls, ha lamentado “la falta de sensibilidad de la Diputación con los castellonenses con dificultades económicas en estos momentos al tomar esta decisión con un impuesto que además es municipal y tiene la recaudación delegada por los ayuntamientos”.

En ese sentido, el alcalde ha señalado que “es cierto que las personas a las que ya se les ha cobrado pueden ir y devolver el recibo, pero ese coste posiblemente nos lo cargan a los ayuntamientos y además las personas que ya han pagado en muchos casos no harán nada por no saberlo. Nos sentimos defraudados, pues no es lo que nos habían comunicado en un principio que iban a hacer, y alargan el periodo de pago para los no domiciliados, que son los menos, no soluciona el problema”.

También malestar en Vinaròs, donde el portavoz popular, Juan Amat, ha lamentado “la falta de sensibilidad de la Diputación y también del Ayuntamiento, puesto que este impuesto es municipal y tiene la recaudación delegada en la Diputación”.

En ese sentido, Amat sostenía que “no sólo no se actúa con eficacia, negándose a suspender el cobro, sino que encima pretenden disimular diciendo a las personas a las que ya se les ha cobrado que pueden ir y devolver el recibo, alargando un mes el periodo de pago para los que no lo tengan domiciliado".