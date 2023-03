Los institutos tecnológicos presentan REDIT Mobility en la feria internacional Eco Mobility World Congress

REDIT Mobility, proyecto colaborativo que engloba las capacidades tecnológicas de los 11 institutos tecnológicos de la Comunitat Valenciana en materia de movilidad sostenible, se estrenará los próximos 21, 22 y 23 de marzo en la feria internacional Eco Mobility World Congress celebrada en Feria Valencia. La Red de Institutos Tecnológicos de la Comunitat Valenciana (REDIT) participará en la cita a través de un stand propio y ponencias de expertos de los centros que contribuirán a la transferencia tecnológica de la I+D desarrollada en colaboración con el Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial (IVACE).

El stand C304, el de REDIT Mobility, reúne en 80 m2 más de una decena prototipos de los institutos centrados en las tendencias y experiencias del sector del transporte y la movilidad sostenible. La feria se presenta como un espacio donde dar visibilidad al potencial de la Comunitat Valenciana y una oportunidad para captar fondos e inversiones. Se podrán visitar más de 200 expositores y se espera una asistencia de 5.000 personas. Además, el potencial tecnológico e innovador también se mostrará a través de foros y ponencias especializadas en seis escenarios simultáneos, donde se tratarán temas como las emisiones o los retos del sector.

Para llevar todo lo anterior a cabo, el eMobility World Congress contará, además, con 9 foros verticales y cuatro agendas específicas, siendo las de ‘Urban Mobility’, ‘Energy & batteries’ y ‘Autonomous Vehicles, The New Era of Transportation’ las tres donde los centros tendrán mayor presencia. En el primer caso, expertos del Instituto Tecnológico de la Energía (ITE) y del Instituto Tecnológico de la Información y las Comunicaciones (ITI) y empresas colaboradoras de las dos instituciones, además de AIDIMME, IBV e ITENE, participarán en 3 mesas redondas, sobre transportes, aparcamiento y descarbonización.

El ITC, INESCOP y, de nuevo, el ITE, participarán en la mesa redonda ‘Battery manufacturing and recycling’, mientras que AIMPLAS, participará en la mesa redonda ‘Life Cycle Assessment for Energy Production and Storage’. Estas intervenciones permitirán comunicar una visión global de todos los ámbitos relacionados con la movilidad sostenible.





De la experiencia de uso a la fabricación de los elementos de la Smart City

REDIT Mobility pondrá de relieve los desarrollos en materia de nueva movilidad, sostenibilidad, almacenamiento energético, descarbonización y nuevos transportes, entre otros, en dos zonas, su stand y la zona expositiva. El recorrido planteado comienza por una experiencia de realidad virtual donde se podrá probar, en un entorno simulado, la carga de un vehículo eléctrico, qué forma tiene el cargador, a qué altura está la pantalla del cargador y si la aplicación es usable. En el mismo entorno, se integra el simulador de conducción de IBV que se enmarca en el proyecto iMOLAB y donde puede verse el tipo de análisis que puede hacerse de los DMS (Driving Monitoring Systems) integrados con la propuesta de ITI de comunicación con señalética, como el semáforo o la señal colocadas en el bastidor.

Como ejemplos de cómo se pasa de evaluaciones virtuales a escenarios reales, el ITE presentará un desarrollo donde se podrá ver una estación de recarga real y su aplicación móvil. AIDIMME, por su parte, mostrará un entorno de reparto de última milla donde se probará cómo ese tipo de robots puede ser útil para personas mayores o con movilidad reducida en el reparto de la compra o de medicación.

También se expondrá la manera de obtener esas soluciones, como el cargador y las señales, a través de las soluciones de electrónica integrada del Instituto Tecnológico del Plástico (AIMPLAS), el simulador de conducción de IBV, donde puede verse el tipo de análisis que puede hacerse de los DMS (Driving Monitoring Systems), y las soluciones de ITENE sobre conceptualización y diseño de espacios de movilidad sostenible cosmopolitas.

AITEX, por su parte, mostrará textiles con materiales avanzados, mientras que el Instituto Tecnológico de la Cerámica (ITC) presentará cátodos de ion-litio recuperables gracias a nuevos procesos de reciclaje. Finalmente, INESCOP, centrará su participación en robots de sistemas de montaje avanzados.