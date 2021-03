Los controles en los accesos de Alcalà-Alcossebre finalizan con una sola propuesta de sanción

El Ayuntamiento de Alcalà-Alcossebre realiza una valoración positiva del primer operativo de control de accesos al municipio, desplegado por la Policía Local los días 18 y 19 de marzo, con motivo del puente de San José y para asegurar el cumplimiento del confinamiento perimetral autonómico. En total, se filió a más de 800 conductores y únicamente se realizó una propuesta de sanción, en concreto de un ciudadano de la vecina provincia de Tarragona que, sin motivo justificado, pretendía pasar unos días de asueto en Alcossebre.

El jefe de la Policía Local, Abel Serret, ha explicado que "como mínimo, realizaremos tres dispositivos más para controlar el acceso a nuestro municipio. El decreto es muy específico y determina en qué situaciones permite la movilidad entre comunidades y cuando se puede acceder libremente a los municipios por lo que seguiremos con nuestra labor de vigilancia para garantizar su cumplimiento, sobre todo en fechas en las que los desplazamientos son más usuales, como la Semana Santa".

"Quiero agradecer la responsabilidad de todas las personas que cuentan con segunda residencia en nuestro municipio y que son conscientes de que no pueden desplazarse desde otra comunidad. Por eso, porque lo justo es que todos y todas cumplan, vamos a seguir realizando estos controles e impidiendo que, si se llega desde otra comunidad y no hay motivos justificados, no se permita el acceso a nuestro municipio y se proponga una sanción", ha explicado el Alcalde Francisco Juan. "Es momento de seguir haciendo esfuerzo y siendo prudentes para que no se produzcan nuevas olas de contagios de COVID-19", ha insistido.