Ferran Cabrera inicia en segunda posición el Autonómico de velocidad

El piloto burrianense Ferran Cabrera, que proviene de ganar el campeonato autonómico de subidas de montaña, esta vez debutaba en el trazado valenciano con la misma montura que estrenó en la mítica Subida al Garbí el pasado mes de diciembre, su Renault Clio Cup IV.

La jornada del sábado estuvo marcada por la lluvia, y el de Burriana apenas pudo marcar un tiempo en los entrenamientos libres del sábado, ya que no tenía neumáticos de lluvia, por lo que sólo disponía de los entrenamientos cronometrados de la madrugada del domingo para adaptarse al circuito.

Con muchas dificultades para mantenerse en pista por el estado del asfalto en las sesiones clasificatorias del domingo, Ferran se veía obligado a tener que remontar desde la decimonovena posición en la primera carrera y la décima en la segunda.

Las carreras estuvieron marcadas por muchos incidentes entre pilotos y salidas de pista, entre ellos una colisión entre varios pilotos en la primera curva, que terminó con coche dando vueltas de campana, obligando a detener la carrera unos minutos. Afortunadamente, sin consecuencias graves para los pilotos involucrados.

El joven piloto hizo una magnífica remontada en ambas carreras que le permitió alcanzar nada más y nada menos que el segundo puesto en la general, concluyendo así una jornada de ensueño. La victoria fue para el francés Laurent Puigmal con un Peugeot 308 Cup, seguido por Ferran con su Renault Clio Cup IV y el aragonés Jorge Vecino con otro Renault Clio Cup IV.

"Ha sido muy duro psicológicamente el ver que no podía aprovechar los entrenamientos del sábado para memorizar el circuito por las condiciones tan delicadas del asfalto y la falta de los neumáticos adecuados. Pese a ello, he mantenido calma y no me he precipitado en ningún momento.

Pienso que ha sido clave afrontar las carreras con mucha cabeza saliendo desde tan atrás y sobre todo, ir buscando los límites del coche de manera escalada.

Después de cómo nos fue el sábado y la crono del domingo, creo que nadie hubiese apostado un solo euro por nosotros. Supongo que este resultado es fruto del trabajo duro y la constancia.

Quiero dar las gracias a mis patrocinadores por haber confiado en mí, ya que sin ellos esto nunca hubiese sucedido. Y por último, recalcar la labor del equipo por escoger la estrategia adecuada en todo momento y por dejar el coche perfecto"

La próxima cita se disputará en el mismo trazado los dias 18 y 19 de junio.