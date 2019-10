COCEMFE y Alcer Castalia estrenan vehículo adaptado

Así, durante el presente año 2019, COCEMFE Castelló, ha sido adjudicataria gracias a Fundación Once, de una subvención de 35.876.10 €, en referencia al Proyecto denominado: Adquisición de Vehículo Adaptado, destinado al transporte de Personas con Discapacidad en silla de ruedas o con movilidad reducida , y por tanto que no pueden utilizar un servicio de Transporte normalizado. Gracias a la adquisición de este vehículo, se ha podido incrementar el volumen de usuarios atendidos, y por ello, desde nuestra Entidad, y gracias a esta subvención otorgada por Fundación Once, se ha podido mejorar la calidad de vida de muchas personas con discapacidad de Castellón y provincia.

Por su parte, la asociación provincial de lucha contra las enfermedades renales ALCER Castalia ha incorporado un nuevo vehículo para facilitar los desplazamientos de profesionales y voluntarios que realizan atención domiciliaria y en los centros de diálisis de la Comunidad Valenciana. En total, más de 1.000 pacientes de las provincias de Castellón y Valencia se han visto beneficiados por esta mejora del servicio, que ha sido posible gracias a un proyecto financiado por la Fundación ONCE a través de Cocemfe.

ALCER Castalia es una asociación provincial sin ánimo de lucro, Declarada de Utilidad Pública, que desde 1981 lucha por mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedad renal y sus familiares, mejorar su adaptación a la enfermedad y a los tratamientos, prevenir y visibilizar la insuficiencia renal crónica y sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la donación de órganos. En sus orígenes, la Asociación luchaba porque todo paciente renal tuviera acceso al tratamiento de diálisis y por sensibilizar y promover la donación de órganos en la sociedad. Actualmente atiende a más de 900 pacientes renales de la provincia de Castellón y Valencia en los 13 centros donde presta servicio, así como a sus familias. Desde su nacimiento, es miembro de la Federación Nacional de Asociaciones ALCER con la que realiza diferentes actividades.