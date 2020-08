Cobelsa inicia la comercialización del nuevo Toyota Yaris

Esta cuarta generación del modelo japonés presenta un diseño general renovado por completo, utiliza una nueva plataforma que le permite ofrecer un mayor espacio interior manteniendo el mismo tamaño de su antecesor y estrena un conjunto de propulsor híbrido tecnológicamente muy avanzado que, entre otras muchas innovaciones, permite circular en modo eléctrico a velocidades de hasta 130 km/h y utiliza por primera vez una batería de iones de litio, más ligera y eficiente que la anterior.

El nuevo Toyota Yaris mide 3,94 metros de longitud (lo mismo que el modelo precedente), pero es cuatro centímetros más bajo. Y su silueta es ahora más estilizada, sus formas son más redondeadas, los pasos de rueda se muestran muy marcados, el frontal está dominado por una parrilla de grandes dimensiones y la parte posterior resulta especialmente vistosa y original.

La gama contempla una única motorización híbrida de 116 caballos que se podrá combinar con cuatro niveles de equipamiento diferentes, Business Plus (diseñado especialmente para flotas), Active Tech, Style y Style Plus. Todas las versiones incluyen de serie elementos muy destacados, como el sistema de seguridad Toyota Safety Sense, el dispositivo de arranque y apertura de puertas sin llave, la cámara de visión trasera o el innovador airbag central, que separa y protege al conductor y a su acompañante, para que no se golpeen uno contra otro en caso de accidente.

"Si el Yaris anterior ya era un modelo fantástico, el nuevo representa un avance muy importante en todos los aspectos", asegura el gerente de Cobelsa, José Cortés. "Su diseño es mucho más fresco y actual, incorpora la tecnología híbrida más avanzada de Toyota e incluye un equipamiento de serie realmente completo, con elementos nunca vistos entre los coches de su tamaño. Creo de verdad que se trata del mejor Yaris de la historia y de la propuesta más interesante y competitiva que actualmente se puede encontrar en esta categoría del mercado".

El nuevo Toyota Yaris ya está disponible para ver y probar en Cobelsa, con precios que arrancan en los 17.450 euros (ayudas a la compra aparte) o desde 155 euros al mes con Toyota Easy.