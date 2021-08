Excelencia llama a excelencia. El Programa Órbita, la aceleradora de CEEI Castellón, se ha convertido en un estupendo punto de encuentro para la innovación avanzada y es ya un referente a nivel nacional donde se dan cita algunas de las startups más punteras, favoreciéndose alianzas muy interesantes entre ellas. Un buen ejemplo es la alianza que acaban de suscribir una de las ganadoras de los Premios Órbita 2020, la fabricante de motos eléctricas Next Electric Motors, y una de las participantes en la edición 2021 del programa, MimoTo Parking, que gestiona aparcamientos cubiertos exclusivos para motocicletas, bicicletas o patinetes.

El objetivo del acuerdo es ambicioso: "liderar la transición hacia la movilidad respetuosa con el medio ambiente". Se trata de ofrecer ventajas a los clientes de ambas compañías. En este sentido, los usuarios de motos eléctricas de Next Electric Motors que sean también miembros de la comunidad MimoTo Parking tendrán facilidades en sus aparcamientos, pudiendo cargar las motos, bicis o patinetes mientras están estacionados, ganando así tiempo y agilidad y reduciendo la contaminación.

Next Electric Motors vive un momento de gran actividad. Recién abierto un nuevo ‘corner’ en Francia y otro en Bruselas, ha consolidado una red europea con otros 17 puntos en Holanda y otra tienda en Alemania, en la localidad de Dreieich. Además, en España dispone ya de otros 17 puntos, desde Sevilla a Santander, pasando por las provincias de Granada, Valencia, Madrid, Castellón, Alicante, Málaga, Barcelona o las comunidades de Baleares y La Rioja. En todos ellos se pueden ver in situ las motos de Next Electric y también probarlas. Además, la startup acaba de presentar un nuevo concepto de motocicleta, ‘Beech Grove’, y está en el proceso de aceleración en sus nuevos modelos de 125cc y con la mudanza a una nueva sede en perspectiva, entre otros cambios. En Next Electric Motors trabajan en su modelo de moto, el NX1 plus, el que sería el segundo modelo lanzado por la firma, que podrá circular por carreteras. Asimismo, estiman que la llegada de otro modelo de 125 cc, la moto NX2, podría estar disponible en 2022.

En cuanto a MimoTo, a pesar de la Covid-19 logró ampliar a principios de año su campo de negocio, gracias al mayor uso de la bicicleta y el patinete eléctrico, para que sus aparcamientos permitan albergar este tipo de vehículos con el objetivo de que no tengan que ser estacionados en las aceras, procurándoles así mayor seguridad. Sus aparcamientos cuentan con una gestión 100% autónoma, ofreciendo seguridad y comodidad en los accesos, con el foco puesto en la amplitud de las plazas para favorecer la maniobrabilidad, e incluyendo taquillas individuales para el equipamiento del conductor y su acompañante. La idea es tener parkings abiertos 24 horas sin rampas, para acceder a través de un pin, con la gestión de cualquier tipo de incidencia a cualquier hora, y contando también con plazas para la carga de motos eléctricas y tarifas de bajo coste adaptadas a todas las necesidades.

Actualmente 10 empresas están siendo aceleradas en la 4ª edición del programa. Cabe recordar que las 30 compañías participantes en las tres primeras ediciones del programa han generado ya un volumen de negocio superior a los 17,2 millones de euros, captando 9,9 millones de euros en financiación y creando 204 puestos de trabajo, con una previsión superior a los 300 a finales de 2021. Además, otro de los rasgos característicos de Órbita es el alto grado de supervivencia -superior al 90%- de las participantes en el programa, una ratio especialmente elevada en el segmento startup.