El burrianense Ferran Cabrera se sitúa líder del campeonato autonómico de subidas de montaña

El día estuvo marcado por muy buen clima, lo que permitió disfrutar de las mangas sin prácticamente incidentes. Además, después de mucho tiempo se pudo disfrutar de la compañía de los aficionados, animando a todos los pilotos durante todo el transcurso de la subida.

El burrianense Ferran Cabrera, estuvo disputando el liderato en cada manga junto al clio cup de Mario Bermúdez y el Seat León del piloto local Antonio Arenas, distanciandose holgadamente del resto de pilotos de la prueba. El magnífico tiempo marcado en la primera manga oficial de Bermúdez le permitió alzarse con la victoria en turismos, seguido de cerca por el de Burriana (1º clase y grupo) y la tercera posición fue para el alicantino Antonio Arenas.

Con este resultado, Ferran se sitúa al frente de la clasificación provisional del Campeonato de la Comunidad Valenciana. La próxima carrera se disputará el día 12 de junio en la 5ª Subida al Castell de Guadalest (Alicante).





El piloto expone sus sensaciones tras la competición: "Me ha hecho mucha ilusión sentir el apoyo de la afición después de año y medio disputando pruebas sin acceso al público. Espero que hayan disfrutado igual o más que nosotros. Ha sido una lástima no haber podido tomar la salida en los entrenamientos, pese a ello estoy contento porque hemos conseguido darle la vuelta a la situación y encajar un buen tiempo. He hecho todo lo posible para tratar de batir el tiempazo de Mario pero no ha podido ser, así que trataremos de ponérselo más difícil en la próxima. Enhorabuena a la escudería Xixona por organizar esta carrera, modificando el trazado para hacerlo aún más rápido que la 2ª edición.”