Burriana acondiciona zonas de aparcamiento provisional por las obras de la avenida de la Mediterrània

El Ayuntamiento de Borriana ha empezado los trabajos para adecuar el solar propiedad municipal ubicado en la zona de Roger de Flor detrás de la Biblio Port, para su uso provisional como aparcamiento mientras se ejecutan las obras de remodelación de la avenida de la Mediterrània, según ha adelantado el primer teniente de alcalde, Vicent Aparisi.

Además, ha explicado que el consistorio ya ha solicitado permiso a Puertos de la Generalitat para poder utilizar también como aparcamiento provisional la zona de detrás de la iglesia, y en breve se obtendrá la autorización.

En la zona de Roger de Flor, por las obras, se suprimen temporalmente las plazas habituales de estacionamiento, pero al habilitar la zona contigua se dota de mayor número de aparcamiento de vehículos. Además, una vez esté el permiso de Puertos de la Generalitat, en la zona de detrás de la Iglesia se obtendrá una amplia zona de estacionamiento con una capacidad de más de 2.000 plazas.

Aparisi ha indicado que se trata de una intervención de “envergadura” y, por tanto, “en una obra de más de 8 meses de ejecución y del volumen de este proyecto, se han intentado conjugar dos prioridades, por un lado, no ralentizar su ejecución y, por otro, temporizar la obra de modo que no afecte lo más mínimo en temporada alta a la actividad de los comercios y negocios”.

Por ello, y por tratarse de una obra “viva, sujeta a cambios y modificaciones en la temporización”, el primer teniente de alcalde ha manifestado que el Ayuntamiento “permanecerá constantemente abierto al diálogo y a la interlocución con toda la ciudadanía para tratar de solventar los problemas que vayan surgiendo y minimizar las molestias”.





Inicio de las obras

Cabe recordar que una vez pasadas la Semana Santa y Pascua, esta semana se han iniciado las obras de la remodelación de la avenida de la Mediterrània. Una actuación que cuenta con un presupuesto de 2,2 millones de euros y supone la reordenación del vial con la construcción de un carril ciclopeatonal y la instalación de nuevas tuberías de agua potable y canalizaciones y bombeos para la evacuación de aguas residuales y pluviales, así como la repavimentación del vial y el recubrimiento de las aceras, que tal y como ya contemplaba el proyecto de obras, los trabajos en las aceras se acometerán después del verano.

Esta iniciativa mejorará considerablemente los servicios de la zona y supondrán un alivio de cara a las lluvias y posibles inundaciones, con el aumento del sistema de drenaje y la capacidad de recogida de agua pluvial, en aras de tratar de mitigar las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias, y también va a suponer amplios beneficios en cuanto a movilidad y seguridad ciudadana.

Se trata de la ejecución de la primera fase de las obras que abarca el tramo entre la carretera del Port y la calle Juan Carlos I, en donde no hay afección de la zona del Dominio Público Marítimo Terrestre, mientras que el segundo tramo no se podrá realizar hasta que no se tengan todos los permisos de Costas.

Conscientes de las molestias y contrariedades que generarán estas obras, al igual que otras muchas, que incomodan y afectan en cualquier temporada que se ejecuten, el consistorio acordó con la empresa adjudicataria el inicio de las obras después de Pascua y también la suspensión temporal del 1 de julio al 31 de agosto con el fin de mitigar las posibles incomodidades en verano de vecinos y vecinas.





Características

Con estas obras, Burriana gozará de una nueva sección vial con una acera de 4 metros de ancho a la que se le adosa una línea de aparcamientos de 2,2 metros de ancho.

La calzada con 2 carriles de circulación, de 3,25 metros cada uno, separará el espacio reservado para peatones y bicicletas. El proyecto contempla la colocación de una tubería de impulsión de agua potable de polietileno que sustituirá la actual de fibrocemento.

También incluye nuevas canalizaciones y bombeos para la evacuación de aguas residuales y pluviales que supondrán una mejora de cara a las lluvias y posibles inundaciones. Además, se colocarán bancos, papeleras, nuevo alumbrado y se está estudiando el emplazamiento de árboles tras la petición del vecindario.