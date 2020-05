BMW Maberauto ofrece condiciones preferenciales a los "héroes del Covid-19"

“Cuidar a quienes nos cuidan”. Ésta es la filosofía que subyace en la iniciativa puesta en marcha por BMW Group España y la Red oficial de concesionarios de la firma, entre los que se incluye Maberauto en Castellón y por la cual se reconoce la labor de todos los colectivos en primera línea de batalla contra el coronavirus.

Un reconocimiento a su labor que, en el caso de BMW Group, pasa por ofrecerles condiciones preferenciales para todos los vehículos en toda la gama BMW, BMW i, MINI y BMW MOTORRAD.

Médicos, enfermeros, personal de apoyo de los centros hospitalarios, funerarias, geriátricos, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, policías municipales, ejército, bomberos, protección civil, farmacéuticos, empleados de supermercados, de estaciones de servicio, personal de limpieza o empleados de empresas transportistas podrán beneficiarse de la iniciativa.

Su puesta en marcha supone arrancar el regreso escalonado dando un paso más en la colaboración que la compañía y su red oficial de concesionarios venían llevando a cabo desde el inicio de la crisis del Covid-19 con sanitarios y fuerzas de seguridad para ofrecer apoyo y mostrar su compromiso con la sociedad española y, en especial, con todos aquellos colectivos que están en primera línea enfrentándose a la epidemia.

Los modelos BMW que se incluyen en la campaña, son: i3; i8, Active Tourer; Gran Tourer Serie 2, Serie 5, Serie 6 GT y Serie 7, así como M2 y M4; también la Serie 3 y X4; la serie 3GT; X1, X2, X3 y X5. Completan la oferta el i3 e i8 de BMW i. En cuanto a MINI se incluyen 2 los modelos Countryman y Hatch. Por su parte en lo referente a BMW MOTORRAD, los modelos que se incluyen son: F 800 R; F 800 GT; G 310 R; G 310 GS; C 650 Sport; C 650 GT; R NINET URBAN G/S; C 400 GT; C 400 X; R NINET; R NINET PURE; R NINET Scrambler; S 1000 XR; S 1000 R; F 750 GS; R 1250 RT; K 1600 GT; K 1600 GTL y K 1600 B.

Para acceder a la oferta será necesario acreditar mediante documento oficial la pertenencia a uno de los colectivos mencionados. En el caso del concesionario de la capital de la Plana, el contacto se podrá realizar a través del teléfono 964 23 84 11o el mail jefe.ventas@maberauto.net.bmw.es