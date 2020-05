El sector hotelero de Castellón se siente "abandonado" por las instituciones

El presidente de dicha organización, Alexis de Pablo, ha hecho análisis de la actual situación de los hoteles de la provincia tras 2 meses en estado de alarma por el coronavirus y donde ha lamentado que "nos hemos sentido literalmente solos y abandonados. Más allá de reuniones y buenas palabras, la realidad es que esto no se ha traducido en ninguna medida económica concreta – reducción de IBI, tasas de basuras, bonificaciones,…- que nos ayude a solventar la grave crisis económica en la que estamos".

De Pablo avisa que "el verano que tenemos por delante será, como poco, un desastre ya que sea cual sea la ocupación que finalmente tengamos, no servirá para paliar las graves consecuencias que sufriremos en nuestras cuentas de explotación por las pérdidas que ya arrastramos", por lo que "lamentamos profundamente que nuestros gestores municipales, que sí saben acordarse de los hoteles a la hora de establecer tasas e impuestos, se hayan olvidado rápidamente de nosotros en estos momentos tan delicados para nuestras empresas y nuestros equipos humanos.

Y no vale suplir esta deficiencia hablando de promoción turística o campañas de imagen. Sin duda es lo más fácil de hacer, pero desde luego pensamos que no debería haber sido esta la prioridad".

El presidente de Altur Hosbec Castellón apostilla además que "queremos dejar claro que no pedimos ningún trato de favor respecto de las demás empresas. Queremos que se nos reconozca y trate de acuerdo a la importancia económica y social que tenemos en los municipios donde nos ubicamos".

Para finalizar, adiverte que "desde ahora mismo, que los meses siguientes al verano serán igualmente desastrosos, con lo que es probable que la mayor parte de nuestros hoteles tengamos que cerrar para evitar la acumulación de más pérdidas económicas. Y no sabemos, qué consecuencias podrá tener esto para el año 2021".