Nuevas soluciones de mejora en la Playa de las Fuentes

l Ayuntamiento de Alcalà-Alcossebre plantea realizar una actuación técnica de envergadura que pueda poner solución a los episodios de contaminación, por elevadas concentraciones de E.coli, en la playa de Las Fuentes, sufridos durante los veranos de 2017 y 2019. Por parte del Ayuntamiento, se han realizado acciones de inspección y control, tanto de la red de saneamiento como de edificios, comunidades de propietarios, etc. pero no se ha podido determinar aún el origen del foco. También se han seguido realizando distintas actuaciones de renovación de alcantarillado en la zona de Las Fuentes pero el índice variable de la contaminación y el hecho de que provenga directamente del manantial natural sur –cuyo recorrido es difícil de localizar y analizar- complican encontrar la causa directa y su origen. “Todos los técnicos coinciden en señalar que encontrar el origen es muy complicado y que podríamos examinar palmo a palmo la red de saneamiento y renovarla y no solucionar el problema. Por eso, para evitar que se vuelva a producir un nuevo episodio de contaminación, recogemos una idea que ya se nos expresó por parte de los empresarios turísticos y hemos pedido a los técnicos que nos digan qué alternativas tenemos”. Estas alternativas se han presentado hoy ante los grupos municipales y representantes de la Asociación de Empresarios de Alcalà-Alcossebre.

Por parte de los técnicos, se han presentado tres posibles soluciones: la recogida y tratamiento de las aguas procedentes de la surgencia sur instalando una arqueta subterránea desde la que confinar las aguas y llevarlas a la red de saneamiento. En segundo lugar, construir una piscina ovoidal en las inmediaciones del espigón sur -con tratamiento estético a base de piedras de escolleras y elementos que impidieran el acceso de bañistas- y someter a las aguas a un tratamiento de desinfección y UV, para posteriormente desaguar en el mar. Y, por último, construir dos piscinas, en este caso una para la surgencia sur y otra para seguir el mismo sistema, con las surgencias centro y norte.

Con cualquiera de estas alternativas, se evitaría tener que recurrir a la solución de urgencia adoptada en 2017 y 2019, que es la instalación de una balsa provisional en la playa desde la que recoger el agua y bombearla a la red de saneamiento.

Se ha instado a todos los grupos municipales de la corporación a realizar sus propuestas y sugerencias, ante este informe previo y el próximo paso será solicitar una reunión al Servicio Provincial de Costas para exponerles estas posibles actuaciones ya que, en caso de realizarlas, debería ser necesario la autorización de este organismo,

El Alcalde Francisco Juan ha insistido en que “seguiremos investigando para encontrar por qué se produce la contaminación pero, con estas soluciones, evitamos que el agua llegue al mar y que se tenga que cerrar la playa y toda la repercusión negativa que eso conlleva a nuestro sector turístico” y concluía explicando que “una vez se nos den las autorizaciones correspondientes, buscaremos ayuda para la financiación, por parte de otras administraciones”.