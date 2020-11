Rafael Pallarés, en representación del equipo humano del Hotel Voramar, ha recogido el quinto de los VI Premios GastroCope Castellón que este año se entregarán individualmente, a lo largo de este mes de noviembre y durante la primera semana de diciembre.

José María Rubio y Lorena Bea, directivos de Congelados Dil-deCasa, han sido los encargados de entregar el premio en la categoría de Trayectoria Profesional.

Cuando el catorce de marzo se paró todo, hubo quién no quiso quedarse cruzado de brazos esperando a que todo volviera a la normalidad perdida. Por primera vez en nueve décadas debía cesar la actividad iniciada en 1930. Ni en pleno conflicto bélico y la correspondiente postguerra había sucedido algo igual. Entonces fue hospital de los unos y de los otros, auxilio social, sección femenina, pero nunca, jamás, un lugar estancado, vacío, sin alma. Sus valores, los que tras cuatro generaciones, se han ido consolidando, no lo podían permitir. Es algo más que un hotel. Es el hotel literario por excelencia, el de la cultura, el romántico, el cinematográfico, el gastronómico….el solidario, el comprometido. El del 0,7 por ciento para Acción contra el Hambre, el del acceso laboral a personal en riesgo de exclusión social, el del lugar de relevancia histórica para el Consell Valencià de la Cultura, donde la sostenibilidad y la economía del bien común comparten la base de su filosofía. Y poner en primer lugar a la persona, también. Y no sólo con el esmero que atienden a sus huéspedes, a sus comensales de terracita y de restaurant, que también. A la persona, al ser humano que de repente se encontró sin los recursos suficientes para algo tan cotidiano y necesario como alimentarse.

Y de nuevo, el decano de la provincia, emanó humanidad, mostrándose sensible a su entorno más próximo. Y en sus cocinas se estuvo trabajando para los demás, sin importar quienes eran. A los Servicios Sociales del ayuntamiento de Benicàssim, comedor del Padre Ricardo, Cáritas, Cruz Roja….no les faltó lo esencial para las personas, el alimento, y también los utensilios de higiene, esos que por cortesía encontramos en las habitaciones hoteleras, que en esos momentos no tenían ningún uso, a través del denominado “Todos Juntos, Castellón”.

Son hechos reales, que surgen de los valores, de esa alma, que mantiene erguido ante todo el espíritu del compromiso de servicio. Porque estar en un enclave privilegiado no basta para ser reconocido.

Podríamos hablar de la última reforma de su restaurante y su nueva denominación AMAR, del punto de encuentro que es su terraza, de los amaneceres desde sus habitaciones, del paso de veraneantes a turistas, del símbolo que es para nuestra costa, de algunos ilustres visitantes como Manuel Vicent, Serrat, Hermingway, Buero Vallejo, Miguel Hernández, Mohamed Salah o el rodaje de la Boda de Rosa de Iciar Bollaín, de su comprometido personal, de los proyectos de expansión a través de La Olla: La Isla, Torreón, Villa Torre, La Trabiesa…. del paso de las máquinas a vapor a las eléctricas por la desaparecida vía férrea, de la regresión de la costa...

Por todo ello, el Premio GastroCope Castellón a la Trayectoria, promovido por Congelados Dil-De Casa, es para el Hotel Voramar.

Además del Hotel Voramar, los VI Premios GastroCope Castellón reconocen a particulares como Antonio García Blanch, Carlos García Lozano, Chef Bosquet y Rafael Bauxachs, empresas y establecimientos como Bodega Flors, Masia Els Masets, Pescados Ignacio y Carnisseria Rossamelia y entidades como la Associació d’Hostaleria i Turisme de l’Alcora.

Los VI Premios GastroCope de la provincia de Castellón, que otorga la Cadena COPE y que reconocen, especialmente este año, la labor de entidades, empresas y particulares en favor del sector gastronómico, uno de los más castigados por la crisis económica provocada por la pandemia, se entregarán este año, individualmente y siguiendo los protocolos sanitarios, a lo largo de este mes de noviembre y durante la primera semana de diciembre.

GastroCope es un espacio gastronómico que cada jueves a partir de las 13.30 horas se emite en COPE Más Castellón presentado y dirigido por Raúl Puchol.

Premiados

La relación de los premiados en sus diferentes categorías es la siguiente:

* Compromiso y Divulgación de la ciudad de Castelló.

Antonio García Blanch.

*Trayectoria empresarial:

Voramar, hotel de Benicàssim.

*Cocinero del año:

Rafael Gauxachs, del restaurante Casa dels Capellans de Traiguera.

*Fidelidad al producto autóctono de la Lonja del Grau de Castelló:

Pescados Ignacio, del Mercat Central de Castelló.



*Implantación y modelo de negocio:

Bodega Flors, de Les Useres.

*Puesta en valor del producto:

Carnisseria Rossamelia, establecimiento de Forcall.

*Mejor Jefe de Sala:

Carlos García Lozano.

*Proyecto innovador en gastronomía:

Masia Els Masets, empresa de Torre d’en Besora.

*Difusión gastronómica:

Roberto Bosquet Sorribes “Chef Bosquet”.

*Adaptación a la nueva realidad:

Associació d’Hostaleria i Turisme de l’Alcora (HOSTURIALC).

Los premios GastroCope pretenden, este año más que nunca, reconocer el papel de un sector especialmente castigado por la pandemia y poner en valor los productos y los profesionales relacionados con el mundo de la gastronomía que se encuentran en la provincia de Castellón.

El espacio GastroCope Castellón se emite todos los jueves a partir de las 13.30 en el magazine provincial de COPE Más Castellón. Está dirigido por Raúl Puchol y su objetivo es el de potenciar y defender a los profesionales y productos de nuestras comarcas.

Los premios GastroCope, desde su puesta en marcha, han reconocido a un total de 62 profesionales, entidades o empresas del sector y han galardonado, entre otros, a las dos estrellas Michelin de la provincia, Miguel Barrera y Raúl Resino, incluso antes de obtener ese prestigioso reconocimiento.

Por otra parte, los premios COPE Castellón, en su apartado de gastronomía, han premiado desde su implantación a personas e instituciones relevantes del sector de la gastronomía de la provincia como Pepe Aguilar, Modesto Fabregat, David Buch, la Escuela de Hostelería, Pedro Salas, Luis Arrufat, César Romero, Toni Romero, Álex Carlos Nolla o Carlos Monsonís.