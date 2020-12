L’Associació d’Hostaleria i Turisme de l’Alcora (HOSTURIALC) ha visto reconocida su labor con el séptimo de los VI Premios GastroCope Castellón que este año se están entregando individualmente, a lo largo del mes de noviembre y durante la primera semana de diciembre.

La diputada provincial de Turismo, Virginia Martí, ha entregado el premio que han recogido tres miembros de la junta directiva de HOSTURIALC, en la categoría de Adaptación a la nueva realidad.

Nacieron con la intención manifiesta de revitalizar la población y dinamizar el turismo local. Apenas ha pasado un año de actividad, si restamos los duros meses de confinamiento. Tiempo suficiente para comprobar que sus promotores no estaban equivocados. Las circunstancias adversas así lo han demostrado también. No es fácil, nada fácil unir cuando las cosas van bien, a tantos integrantes de un colectivo como el hostelero, porque la palabra hostelería engloba a diversos negocios y cada uno tiene sus particularidades. Nadie podía tan siquiera sospechar en agosto de 2019 cuando se anunció su creación, que este colectivo sería una herramienta fundamental con la inesperada llegada de la pandemia para unir voluntades y reivindicar todo lo que han considerado necesario dada la situación vivida y que todavía hoy con los continuos cambios de normativas se está viviendo. Ese no era su finalidad, pero de no haber existido la asociación como tal, difícilmente se hubieran podido unificar criterios y ser portadores de una única voz ante las administraciones o su rápida reacción a través de la exclusiva cartelería informativa que se colocaba en la entrada de los establecimientos del modo y forma que sus clientes debían de proceder tras cada cambio de fase, y que a la vez ofrecía garantías de seguridad para quienes visitaban sus establecimientos. Posiblemente por tener una visión local, ni tan siquiera quienes la componen, sean conscientes de lo que a nivel global, en este caso provincial, han conseguido y están consiguiendo. No es habitual encontrar una entidad que representa a profesionales de la restauración y el ocio de un municipio que se constituya con más de treinta miembros.

Ni tampoco que además de reivindicar, protestar, exigir lo que consideran justo, tengan la capacidad de proponer actividades y eventos en beneficio de su sector, pero también de su municipio, sus habitantes y quienes les visitamos. Y eso visto desde el prisma provincial, les convierte en únicos en su género capaces de antes, durante y después de la situación tan extraordinariamente compleja y complicada, crear y desarrollar iniciativas prácticamente mensuales como las rutas de la croqueta, del montadito, de la brocheta o de la tortilla, focalizando la versatilidad de elaboraciones que una forma de presentación culinaria puede ser capaz de generar, y ampliar, la oferta temporal que hasta el momento constituía la dedicada al Caracol, cuyo desarrollo también es único en nuestras comarcas.

Por todo ello, el premio GastroCope Castellón a la Adaptación a la nueva realidad, es para HOSTURIALC, Associació d’Hostaleria i Turisme de l’ Alcora.

Además de l’Associació d’Hostaleria i Turisme de l’Alcora, los VI Premios GastroCope Castellón reconocen a particulares como Antonio García Blanch, Carlos García Lozano, Chef Bosquet y Rafael Bauxachs, empresas y establecimientos como Hotel Voramar, Masia Els Masets, Pescados Ignacio, Bodega Flors y Carnisseria Rossamelia.

Los VI Premios GastroCope de la provincia de Castellón, que otorga la Cadena COPE y que reconocen, especialmente este año, la labor de entidades, empresas y particulares en favor del sector gastronómico, uno de los más castigados por la crisis económica provocada por la pandemia, se están entregando este año, individualmente y siguiendo los protocolos sanitarios, a lo largo del mes de noviembre y durante la primera semana de diciembre.

GastroCope es un espacio gastronómico que cada jueves a partir de las 13.30 horas se emite en COPE Más Castellón presentado y dirigido por Raúl Puchol.

Premiados

La relación completa de los premiados en sus diferentes categorías es la siguiente:

* Compromiso y Divulgación de la ciudad de Castelló.

Antonio García Blanch.

*Trayectoria empresarial:

Voramar, hotel de Benicàssim.

*Cocinero del año:

Rafael Gauxachs, del restaurante Casa dels Capellans de Traiguera.

*Fidelidad al producto autóctono de la Lonja del Grau de Castelló:

Pescados Ignacio, del Mercat Central de Castelló.



*Implantación y modelo de negocio:

Bodega Flors, de Les Useres.

*Puesta en valor del producto:

Carnisseria Rossamelia, establecimiento de Forcall.

*Mejor Jefe de Sala:

Carlos García Lozano.

*Proyecto innovador en gastronomía:

Masia Els Masets, empresa de Torre d’en Besora.

*Difusión gastronómica:

Roberto Bosquet Sorribes “Chef Bosquet”.

*Adaptación a la nueva realidad:

Associació d’Hostaleria i Turisme de l’Alcora (HOSTURIALC)

Los premios GastroCope pretenden, este año más que nunca, reconocer el papel de un sector especialmente castigado por la pandemia y poner en valor los productos y los profesionales relacionados con el mundo de la gastronomía que se encuentran en la provincia de Castellón.

El espacio GastroCope Castellón se emite todos los jueves a partir de las 13.30 en el magazine provincial de COPE Más Castellón. Está dirigido por Raúl Puchol y su objetivo es el de potenciar y defender a los profesionales y productos de nuestras comarcas.

Los premios GastroCope, desde su puesta en marcha, han reconocido a un total de 62 profesionales, entidades o empresas del sector y han galardonado, entre otros, a las dos estrellas Michelin de la provincia, Miguel Barrera y Raúl Resino, incluso antes de obtener ese prestigioso reconocimiento.

Por otra parte, los premios COPE Castellón, en su apartado de gastronomía, han premiado desde su implantación a personas e instituciones relevantes del sector de la gastronomía de la provincia como Pepe Aguilar, Modesto Fabregat, David Buch, la Escuela de Hostelería, Pedro Salas, Luis Arrufat, César Romero, Toni Romero, Álex Carlos Nolla o Carlos Monsonís.