La XXVIII Fiesta de la Alcachofa de Benicarló será virtual

La XXVIII Fiesta de la Alcachofa será muy diferente a como la hemos conocido hasta ahora. La concejala de Agricultura, Inma Díaz, y la de Turismo, Isabel Cardona, han detallado cómo será la Fiesta, que se adaptará a la situación actual de pandemia sustituyendo los habituales actos centrales como la Torrada popular de alcachofas, la Demostración Gastronómica, el Art&Xoc Festival, la Feria de Productos Gastronómicos y de Proximidad y la Cena de Gala de la Alcachofa, por otras de virtuales o actos sin público. El objetivo es no dejar de promocionar el producto, pero con todas las medidas de seguridad.

En este sentido, la concejala de de Agricultura ha remarcado que «no podíamos dejar de celebrar la Fiesta de la Alcachofa, y para adaptarnos a la situación actual, hemos tenido que cambiar el formato». Por su parte, la concejala de Turismo ha que advertido que «la Fiesta de este año será básicamente virtual, porque no tenemos que permitir que desaparezca ni un año ni dejar de promocionar el producto».

En cuanto a la máxima distinción, la Alcachofa de Oro, y al homenaje que se hace a una persona relacionada con la alcachofa, Díaz ha reconocido que «este año preferimos no otorgarlos para que las personas escogidas puedan disfrutar de la Fiesta de la Alcachofa con todo su esplendor».

La programación de esta edición empezará el último fin de semana de enero con la decoración de la plaza de la Constitución y de varias calles de la ciudad con fotografías, para recordar los días grandes de la Fiesta, que se celebran habitualmente en esta fecha.

Otra de las iniciativas que servirá para decorar las calles será el CarxofArt, que se estrenó el año pasado y este año celebrará la segunda edición. Se trata de una iniciativa en la que artistas decoran alcachofas con su estilo propio y después se exhiben por las calles de la ciudad.

En cuanto a la parte más virtual, se han preparado una serie de vídeos para las redes sociales en los que participarán todos los agentes que contribuyen en la Fiesta de la Alcachofa y que mostrarán varias recetas elaboradas con el producto estrella de Benicarló. En cuanto al vídeo promocional de la Fiesta, Cardona ha anticipado que «este año está elaborado con mucho sentimiento y se adecúa muy bien a las circunstancias actuales».

Por su parte, el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Alcachofa de Benicarló, Francisco Lluch, ha agradecido al Ayuntamiento el esfuerzo, a pesar de las circunstancias, para llevar adelante la Fiesta de Alcachofa para promocionar el producto, y ha animado la gente de Benicarló a consumir alcachofas para ayudar a los labradores de Benicarló.

Jornadas en los bares y cafeterías

El presidente de la Asociación de Bares y Cafeterías de Benicarló (BBC), Iván Alemán, ha reconocido que «en la hostelería somos conscientes de la importancia de la alcachofa, y por eso con las circunstancias actuales no podemos llevar a cabo las habituales Jornadas del Pinxo ni las Jornadas Gastronómicas, por lo que hemos decidido aplazarlas para intentar hacerlas más adelante». Alemán ha afirmado que desde los restaurantes también están estudiando adaptarse a las circunstancias actuales y servir las elaboraciones de alcachofa para llevar.

Un cartel de prestigio

El cartel de este año lo ha elaborado la reconocida artista Paula Bonet que, según ha relatado, ha tenido en cuenta todos los elementos que conforman la esencia de la Fiesta. «La alcachofa y la tierra son los protagonistas, pero no he querido dejar de reflejar dos componentes que creo que no se pueden separar: por una parte, el mar, y, por otra, la mujer, que es uno de los puntales del sector agrario en Benicarló».

La concejala de Agricultura, Inma Díaz, ha señalado que «este cartel representa la esencia de Benicarló, que es un pueblo muy trabajador y se ha volcado siempre con la Fiesta». «Queríamos que, más que nunca, el cartel fuera la insignia de la Fiesta», ha admitido Díaz.

Paula Bonet (Vila-real, 1980), es licenciada en Bellas artes por la Universitat Politècnica de València y ha completado su formación en Santiago de Chile, Nueva York y Urbino. Su trabajo se centra en la pintura al óleo, el grabado y la ilustración, y ha expuesto en Barcelona, Madrid, Oporto, París, Londres o Valencia. Además, también ha publicado varios libros de los cuales es autora tanto del texto como de la imagen. Actualmente, trabaja en «La anguila», un proyecto que es, exposición de pintura y novela. El octubre de 2018 recibió la alta Distinción de la Generalitat Valenciana y fue galardonada con la Medalla al Mérito Cultural.