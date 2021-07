Montanejos denuncia que el Plan Hidrológico del Júcar amenaza el futuro de la Fuente de los Baños

El alcalde de Montanejos, Miguel Sandalinas, ha denunciado que la propuesta de caudal del río Mijares incluida en la redacción del Plan Hidrológico de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) "pone en peligro el futuro de la Fuente de los Baños de Montanejos y, en consecuencia toda la economía y puestos de trabajo de la comarca del Alto Mijares". El primer edil ha lamentado la posición de la CHJ que ha variado sus planes iniciales de caudal a su paso por Montanejos y la Fuente de los Baños lo que pone en riesgo el paraje más emblemático del Alto Mijares y también las zonas de baño de Arañuel y Cirat.

Esta posición ha sido expuesta por Sandalinas en una reunión mantenida con los máximos responsables de la CHJ. Sandalinas se la ha transmitido directamente al presidente del organismo de cuenca, Miguel Polo Cebellán. En este caso Montanejos cuenta con el apoyo de la dirección general Antidespoblament de la Generalitat Valenciana y de la Diputación de Castellón. De hecho, en el encuentro celebrado en la sede de la Confederación estuvieron presentes Evaristo Martí, por AVANT y el diputado provincial Santiago Pérez. El alcalde ha agradecido su implicación y compromiso con el futuro del Alto Mijares.

La anterior redacción del Plan Hidrológico había adecuado el caudal para evitar el daño sobre la Fuente de Baños, pero la nueva redacción, sí prevé un caudal que atentaría contra el principal generador de riqueza y puestos de trabajo en toda la zona. Miguel Sandalinas ha lamentado que "ahora, de nuevo, nos hagan acreditar lo obvio, que Montanejos y los pueblos de nuestra comarca tienen su razón de ser por la Fuente de los Baños y por las condiciones que ofrece a los visitantes".

En su día Montanejos ya dedicó 60.000 euros en informes para acreditar esta situación "y ahora nos dicen que no es suficiente y que volvamos a empezar, aunque en esta ocasión, contamos con el apoyo de la Generalitat y la Diputación. Nos harán gastar dinero y esfuerzo para sobrevivir. La CHJ está cuestionando, para nuestra sorpresa, que el turismo termal es el motor de la comarca. Desconocen, que las condiciones de baño de Montanejos son únicas en España" ha lamentado el alcalde quien ha recordado que "existen soluciones técnicas que no implican la desaparición de nuestras empresas ni de puestos de trabajo. La visión de la CHJ es la de gente que no vive en los pueblos, es la visión de alguien que no tiene un concepto claro de lo que significa un río sostenible en todos los sentidos. Si se aplica aplica su plan, va a reventar la única vía de futuro que le queda a una comarca entera. Les es más fácil destruirnos que buscar soluciones técnicas, que las hay".

"Quieren que por Montanejos pase un caudal que ni el Ebro en sus crecidas" ha censurado el primer edil quien ha indicado que Montanejos y su comarca lucharán con todas sus fuerzas para impedir que el plan de la CHJ destruya la Fuente de los Baños y la economía de la comarca.