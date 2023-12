Castelló Ruta de Sabor suma 28 nuevas marcas certificadas con su sello de calidad

El salón de recepciones del Palacio Provincial de la Diputación de Castellón ha acogido la gala de entrega de los certificados a las nuevas empresas adheridas a la marca gastronómica Castelló Ruta de Sabor. Un acto que, tal y como ha manifestado el vicepresidente segundo y diputado de Turismo, Andrés Martínez, refleja la apuesta firme de la institución provincial en “poner en valor la gastronomía provincial”. Así pues, el vicepresidente segundo ha destacado que “Castelló Ruta de Sabor es un distintivo que identifica y diferencia a las empresas y entidades que, con su trabajo, pasión y experiencia, hacen de la gastronomía de la provincia de Castellón una experiencia única”.

En esta ocasión han sido 28 las entidades que entran a formar parte de esta marca referente de la cultura culinaria mediterránea. En su intervención, el diputado de Turismo ha hecho un elogio de los productos de alimentación de la provincia de Castellón, de los que “surge una variada gastronomía que nos ofrece una posibilidad turística que se une a nuestro patrimonio natural, histórico y cultural”, ha señalado Andrés Martínez, quien ha seguido diciendo que “hoy en día, el turista busca excelente oferta gastronómica y, en Castellón, la encuentra, porque contamos con productos, restaurantes y cocineros de máximo nivel, reconocidos por las guías culinarias más prestigiosas del mundo”.

En este sentido, el vicepresidente segundo de la Diputación de Castellón ha asegurado que “desde la institución provincial queremos animar el consumo de todos los productos de la provincia, que recorren nuestras comarcas, desde el mar hasta la montaña, pasando por la huerta castellonense, y dar a conocer la variedad de la que disponemos y las diferentes posibilidades culinarias que ofrecen porque así no solo estamos promocionando nuestra tierra, sino que también estamos animando a la dinamización de la economía”.

Así pues, el diputado de Turismo ha trasladado su mensaje de bienvenida a todas las empresas y entidades presentes y les ha felicitado por contribuir con su trabajo y dedicación a “convertir Castellón en una provincia referente en la gastronomía”. “Castelló Ruta de Sabor se ha consolidado como nuestra gran plataforma para sumar nuevas oportunidades a esta tierra y es gracias a vuestros esfuerzos”, ha valorado Andrés Martínez, por lo que les ha animado a seguir creciendo y avanzando juntos. Asimismo, durante el transcurso del acto, 44 empresas del sector turístico gastronómico han renovado su certificado y a todas ellas se les ha hecho entrega de un diploma acreditativo.

Las entidades adheridas en diciembre de 2023 son de diferentes tipologías. Productores, hoteleros, comercios gastronómicos y restaurantes que conforman el producto turístico gastronómico y agroturismo Castelló Ruta de Sabor.

Las nuevas empresas del sector turístico gastronómico certificadas son Café Kokoa (Benicarló), 964 Tasting Shop (Alcossebre), Mas de la Mezquita (Culla), Castelló Sud, Oficina de Turismo Burriana (Burriana), Ancora Gastrobar (Moncofa), Restaurante Can Bolo (Benicarló), Restaurante Casa Julen (Oropesa del Mar), Restaurante Casanova (Torreblanca), Restaurante El Ceramista (Vila-real), Restaurante el Hogar del Pescador (Benicarló), Restaurante El Trinquet (Pavías), Restaurante Ka Nostra (Sant Mateu), Restaurante Rebost de Roures (Benicàssim).

Mientras que las nuevas entidades agroalimentarias certificadas en diciembre de 2023 son Vizuecos Blanc de Noirs y Vizuecos Selection (Les Coves de Vinaromà), Intercity Development Aguacates (l’Alcora), Del terreno, Primavera, Serrana, etc (Soneja), Esencia de Espadán (Almedijar), Licora Sabores Naturales (l’Alcora), Mar Negre - Xocolates Artesans (Alcossebre), Finca La Casa de las Monedas (Torreblanca), No Name Gin - London Gin Premium (Segorbe), Panadería Argelita (Argelita), Aceite Virgen Extra Cooperativa Bejis (Bejís), Carmelitano (Benicàssim), Turrones Barberá (Atzeneta del Maestrat), Turrones Agut de Benlloch (Benlloch) y Jamones Alfredo Monfort (Todolella).





Una marca consolidada

Con las nuevas incorporaciones, la marca Castelló Ruta de Sabor aúna a 472 empresas de la provincia, por lo que el vicepresidente segundo ha querido expresar su gratitud a aquellos que ya forman parte del club por su apoyo y compromiso. “Hoy en día, la gastronomía es uno de los sectores que más turismo atrae a nuestra tierra. El que viene a Castellón no solo tiene la oportunidad de degustar los mejores platos, sino también de probar los mejores productos. Productos de gran calidad que ponen en valor nuestra provincia. Felicidades a todos y a seguir avanzando y creciendo junto”, ha concluido el vicepresidente segundo de la Diputación de Castellón.