ASHOTUR lanza la guía de "livery y take" para los más románticos

ASHOTUR junto a la Confederación Empresarial de Turismo y Hostelería de la Comunidad Valenciana (CONHOSTUR)y Turisme Comunitat Valenciana, ha elaborado un extenso catálogo de propuestas delivery y take away para seguir disfrutando de la mejor gastronomía desde casa. Se puede consultar en la pagina de ASHOTUR https://ashotur.org/ , en el apartado de Jornadas, donde encontraras la mejor gastronomía take away cumpliendo con todas las medidas de seguridad necesarias para respetar la normativa vigente en relación al COVID-19.

Entre las opciones recogidas por la guía se incluyen menús con los que los establecimientos más valorados de las provincias de Alicante, Castellón y Valencia invitan también a celebrar un Día de los Enamorados en casa junto a sugerencias gastronómicas elaboradas con mucho cariño.

La Guía delivery y takeawaycreada por las tres asociaciones englobadas en CONHOSTUR, la Federación de Hostelería de Valencia (Hostelería Valencia), la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castellón (ASHOTUR) y la Federación Empresarialde Hostelería de la Provincia de Alicante (FEHPA),reúne cerca de 100 establecimientos e incorpora un mapa digital e interactivo que facilita al usuario consultar las propuestas gastronómicas más cercanas a su ubicación para disfrutar, dónde y cuándo quiera, de diferentes propuestas como una completa caja gourmet con vino incluido para la cena, una comida sana y rápida sin complicarse o, por ejemplo, un almuerzo de calidad para empezar el domingo con fuerzas. El formato interactivo del catálogo permite acceder a cualquiera de las sugerencias con tan solo un ‘click’ para conocer la carta de cada local y toda la información sobre sus servicios.

Un menú “Love is in the air” a base, entre otras muchas cosas, de salmón a baja temperatura, base de hinojo y espinacas con crujientes de tubérculos y terrina carrillera ibérica, puré Robuchón y Carpaccio de panceta Joselito. Un tradicional almuerzo con todos sus esenciales: esgarraet o ensaladilla, un contundente bocadillo y la bebida. Un menú internacional mexicano, tailandés o, por supuesto, italiano. Una tapa de mousaka con yogurt, otra de lasaña de rabo de toro, setas y bechamel de trufa. La paella para el domingoo unas clásicas croquetas. Estas son algunas de las delicias que los valencianos pueden recibir en casa solo con pedirlo y que se incluyen en esta nueva guía delivery y take away

CONHOSTUR ha impulsado esta campaña con la finalidad de ampliar el ámbito de alcance de todos sus asociados y de apoyar al sector, en un momento en el que la hostelería se encuentra cerrada y sin más opción de trabajar que ofrecer este servicio de entrega al cliente. No obstante, seguirá funcionando una vez se produzca la anhelada apertura de estos establecimientos, con la finalidad de convertirse en la guía delivery de referencia en la Comunidad Valenciana.

La campaña forma parte de las acciones conjuntas de promoción gastronómica que se desarrollarán a lo largo del 2021 en el marco del convenio de colaboración entre Turismo Comunitat Valenciana y CONHOSTUR.