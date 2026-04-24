TURISCOPE CASTELLÓN | 24 ABR 2026
Espacio dedicado al sector turístico provincial, dentro de "Mediodía COPE Más Castellón" y que se emite cada viernes. Hoy con los preparativos para la Mostra de la Vida Tradicional Vilafamés 1900.
COPE Castellón
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Espacio dedicado al sector turístico provincial, dentro de "Mediodía COPE Más Castellón" y que se emite cada viernes. Hoy con los preparativos para la Mostra de la Vida Tradicional Vilafamés 1900.
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COPE MÁS MOTOR | 24 ABR 2026
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Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h