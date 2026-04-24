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TURISCOPE CASTELLÓN | 24 ABR 2026

Espacio dedicado al sector turístico provincial, dentro de "Mediodía COPE Más Castellón" y que se emite cada viernes. Hoy con los preparativos para la Mostra de la Vida Tradicional Vilafamés 1900.

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