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GASTROCOPE CASTELLÓN | 23 ABR 2026

Espacio dedicado al mundo gastronómico provincial, dentro de "Mediodía COPE Más Castellón" y que se emite cada jueves. Hoy con la gala de los premios de la Academia de Gastronomía de la Comunidad Valenciana que se entregan el lunes en Castellón.

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