Vila-eal cierra sus fiestas con gran éxito en la I Fira Gastronòmica

Vila-real ha cerrado unas fiestas en honor a la Mare de Déu de Gràcia marcadas por la elevada participación en los cerca de 300 actos del programa coordinado por la Junta de Festes y el éxito de la nueva Fira Gastronòmica, organizada en colaboración con la Comissió de Penyes, por la que han pasado más de 40.000 personas. Así lo ha destacado el concejal de Fiestas, Diego Vila, quien ha comparecido junto al presidente de la Junta de Festes, José Pascual Colás, y el comisario principal de la Policía Local, José Ramón Nieto, para hacer balance de los festejos patronales, en los que se han registrado un total de 63 quejas por molestias de las peñas aunque no se ha tenido que interponer ninguna denuncia a estos colectivos por no tener inscrito el casal.

Vila ha hecho una valoración “muy positiva del trabajo de la Junta de Festes para coordinar y preparar los cerca de 300 actos de las fiestas”. El concejal ha hecho hincapié en la “gran apuesta” de estas fiestas, la Fira Gastronòmica, organizada de la mano de la Comissió de Penyes, por la que han pasado más de 40.000 personas. También ha incidido en que los tres conciertos centrales de las fiestas, con la actuación de Fangoria, Los Secretos y Lone Star, han sido “multitudinarios”, y que también ha habido mayor participación en actos tradicionales como el concurso de paellas, los empedrats o la Nit de Penyes amb tombet de bou.

La ausencia de incidentes graves en los actos taurinos ha sido otro aspecto positivo destacado por el concejal quien, no obstante, ha reconocido que “también tenemos que hacer autocrítica y continuar denunciando el incivismo de algunas personas en fiestas”. Vila ha reconocido que “a veces en fiestas vemos imágenes que no representan a la ciudad ni a la mayoría de vecinos y vecinas” y ha recordado que “el equipo de gobierno continuará trabajando en el seno de la comisión especial para la lucha contra el incivismo y la convivencia entre peñas y vecinos con el objetivo de llegar a las próximas fiestas de Sant Pasqual con propuestas y soluciones”.

En este sentido, el comisario principal de la Policía Local ha detallado que durante los diez días de festejos se han contabilizado 63 quejas por molestias de las peñas, frente a las 46 de 2018. De éstas, 22 se registraron el primer viernes de las fiestas “un día en el que había muchas actuaciones musicales, discomóviles, en los casals y hubo mucha afluencia de visitantes de otras poblaciones”. En cambio, el segundo viernes de fiestas sólo se recibieron 4 llamadas por molestias. Nieto ha subrayado que la mayoría de las peñas “responden a la primera llamada de atención por parte de la Policía”; además ha incidido en que en la actualidad hay registradas 482 peñas, entre oficiales y no oficiales, y “no se ha tenido que interponer ninguna denuncia por no tener inscrito el casal”, mientras que en 2018 se realizaron 3 denuncias a peñas por no estar registradas.

El balance policial arroja además 8 denuncias por incumplir la Ordenanza de Convivencia Ciudadana (2 por ensuciar la vía pública y 6 por molestias al vecindario); la Policía Local también ha interpuesto 11 denuncias por venta ambulante y ha requisado 129 productos pirotécnicos y 39 punteros láser prohibidos; las denuncias administrativas por conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas han sido 6, frente a las 11 del pasado año. Asimismo, se han contabilizado 10 denuncias por orinar en la vía pública; 17 por consumo de drogas y 11 por alterar la seguridad colectiva. La Policía Local sólo ha tenido que actuar en una riña y en cuanto a los delitos contra la seguridad vial se han formalizado 8 atestados. En el apartado taurino, sólo ha habido que lamentar 2 heridos, mientras que en 2018 fueron 5, aunque sí ha habido 3 denuncias a menores de 16 años por acceder al recinto taurino.

Por su parte, el presidente de la Junta de Festes, José Pascual Colás, también ha reconocido las dificultades que a veces genera el gran dinamismo y actividad de las peñas, y que se evidencia en cifras como los 80 escenarios que durante estas fiestas se han repartido por las calles de la ciudad. Además de agradecer el trabajo de Junta de Festes, Comissió de Penyes, y todos los departamentos municipales implicados en la organización de las fiestas, así como la implicación de la reina y damas, Colás ha destacado la buena acogida de actos como el encuentro de elaboración de alioli, “que es un acto sencillo pero que tiene mucho futuro” y ha recalcado también el éxito de la nueva Fira Gastronòmica.