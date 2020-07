Nayar Systems y Fundación ONCE se unen por la accesibilidad universal

Nayar Systems y Fundación ONCE han firmado un convenio de colaboración con el fin de instrumentar medidas y promover iniciativas que favorezcan la plena y efectiva inclusión y normalización social de las personas con discapacidad. En concreto, las actuaciones ejecutadas por ambas partes llevarán a la consecución de la accesibilidad universal para todas las personas mediante la promoción de actividades de difusión y mejora de las condiciones de accesibilidad del ámbito arquitectónico, mediante elementos tecnológicos para activación, control y uso.

Nayar Systems, empresa española especializada en el sector del IoT industrial para el mundo de la elevación, pone a disposición de Fundación ONCE todo su conocimiento tecnológico avalado por más de trece años de trayectoria profesional para favorecer la inclusión social y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. De este modo, la compañía va a facilitar la accesibilidad universal dentro de los ascensores gracias a su tecnología, favoreciendo su uso y siendo apto para toda la sociedad, en igualdad de condiciones. A través de proyectos y soluciones innovadoras, sencillas, seguras y sostenibles en el tiempo que se verán materializadas en desarrollos tecnológicos concretos que garantizarán la accesibilidad universal de las personas con discapacidad para vivir de forma independiente, Nayar Systems camina de la mano de Fundación ONCE en su objetivo vital de contribuir a que todas las personas puedan disfrutar plenamente en todos los aspectos de la vida.

Con el presente convenio de colaboración, Fundación ONCE asume la realización de diferentes acciones en el ámbito del fomento en materia de accesibilidad universal, ofreciendo formación a través de jornadas, y actuando como asesoría técnica en materia de accesibilidad universal y diseño para todas las personas en el ámbito del entorno construido; así como la promoción de acciones de testeo de soluciones innovadoras y accesibles en la ciudad. Por su parte, Nayar Systems apoyará la celebración de jornadas de difusión en materia de accesibilidad al entorno construido entre la ciudadanía, así como la puesta en marcha de productos y soluciones tecnológicas innovadoras en materia de accesibilidad al entorno construido en la ciudad, focalizándose en el sector en el que se ha erigido como una compañía líder europea: el sector de la elevación. Entre ambas entidades impulsarán, además, proyectos conjuntos en el ámbito del empleo y la formación, así como otras acciones complementarias que se estime oportuno abordar.

La accesibilidad universal es el estandarte sobre el que se sustenta este convenio de colaboración, siempre actuando a favor de facilitar la vida a las personas con discapacidad, garantizando su independencia y su participación plena en todos los aspectos de la vida. En palabras de Alexis Nadal, CEO de Nayar Systems: “Desde nuestra compañía estamos muy motivados por favorecer la accesibilidad dentro del ascensor, haciendo posible, fácil y viable su uso gracias a nuestra tecnología”. Por su parte, José Luis Martínez Donoso, director general de Fundación ONCE, declara que: “Este tipo de alianzas nos permite avanzar de manera firme en la promoción de la plena inclusión de las personas con discapacidad y en la garantía de sus derechos”.

En el convenio de colaboración entre Fundación ONCE y Nayar Systems también participarán, en los casos en los que sea necesario, la Asociación Inserta Empleo, una entidad perteneciente al ámbito del Grupo Social ONCE, experta en el desarrollo de programas de formación, empleo y consultoría, especialmente dirigidos a potenciar la inserción laboral de las personas con discapacidad; así como Ilunion, grupo empresarial socialmente responsable del Grupo Social ONCE, líder en España en la inclusión laboral de personas con discapacidad, con presencia en diferentes sectores y referente en la prestación de servicios.