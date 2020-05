Magdalena y Fallas deberán esperar su celebración a 2021

Festejos de la provincia como la Magdalena en Castellón o laas Fallas de Burriana fueron los primeros en suspender las fiestas que, ahora, ya se conoce oficialmente que se cancelan definitivamente a la espera de poderse celebrar en 2021.

Magdalena

Castellón de la Plana no celebrará las fiestas de la Magdalena este año a causa del coronavirus y destinará el presupuesto de las mismas no comprometido al plan de choque municipal anticrisis. La decisión se ha tomado esta tarde de forma consensuada, a solicitud del món de la festa, cuyos representantes han pedido por unanimidad la suspensión definitiva hasta el 2021 ante la falta de garantías sanitarias a corto y medio plazo y la incertidumbre de que se puedan celebrar o no actos multitudinarios en los próximos meses.

“Hoy nos hemos reunido con representantes del món de la festa para abordar el futuro de la Magdalena de este año y nos han pedido por unanimidad la suspensión definitiva hasta el 2021 ante la actual crisis del coronavirus y la falta de garantías sanitarias para poder celebrarla en condiciones. Por ello, tras escuchar a gaiatas, collas, entes vinculados, Festes de Carrer, reinas y pregoneros, hemos decidido de forma consensuada que la próxima Magdalena será en 2021”, ha explicado la alcaldesa y presidenta nata del Patronato Municipal de Fiestas, Amparo Marco. Además, y a petición del món de la festa, “se ha decidido también que el presupuesto de las fiestas se destine a paliar los efectos de la covid-19 en la ciudad, para medidas que contribuyan a la reactivación económica y para la cobertura social”, ha detallado Marco.

Cabe recordar que las fiestas de la Magdalena fueron suspendidas y aplazadas cuatro días antes de la declaración de estado de alarma.

Fallas de Burriana

La Junta Local Fallera de Burriana ha sido la encargada de transmitir la noticia de la cancelación definitiva a través de las redes sociales: "Reunidas las personas representantes de la Junta Local Fallera de Burriana, de las 19 comisiones de falleras de la ciudad, de la Federación de Fallas y del Magnífico Ayuntamiento, en reunión telemática extraordinaria del Plenario Fallero presidido por la alcaldesa de Burriana, María José Safont Melchor, se acuerda por unanimidad de los asistentes la suspensión de las Fallas de Burriana 2020".