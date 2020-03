El Día Mundial del Síndrome de Down se celebrará por la red

Este año, y debido a la situación excepcional en la que nos encontramos por la crisis sanitaria que estamos atravesando, desde Down Castelló han indicado que "nos hemos visto obligados a aplazar todos los actos que se habían programado con motivo de este día tan especial para la Asociación y Fundación Síndrome de Down Castellón. Este año todavía con más motivo, teníamos muchas ganas de poder conmemorar esta fecha ya que 2020 es el año que celebramos el aniversario de la creación de la entidad en la provincia de Castellón".

Pese a que las actividades que se habían preparado se han aplazado para dentro de unos meses, desde la organización no quieren dejar de conmemorar el Día del Síndrome de Down y por este motivo se unen a la campaña lanzada por Down España a nivel estatal: “Los Verdaderos Influencers”.

A través de esta campaña se pretende mostrar a la sociedad que las personas con síndrome de Down, por su forma de ver la vida con ilusión y fuerza, influyen muy positivamente en el entorno que les rodea –familia, colegio, trabajo…– y que, por lo tanto, tienen la capacidad de cambiar sus vidas.

Esta campaña se va a llevar a cabo a través de las redes sociales, con la participación de todas aquellas personas que mediante la grabación de vídeos o con sus fotografías expresen como han influido las personas con síndrome de Down que conocen en sus vidas.

Las grabaciones y las fotografías se colgarán el día 21 de marzo en las redes sociales con los hastags #LosVerdaderosInfluencers y #SíndromedeDownCastellón.

Para apoyar el mensaje, se puede descargar una pegatina con forma de Me Gusta que incluye el hastag de la campaña en la web de Síndrome de Down Castellón.

El objetivo es que, durante el próximo fin de semana, además de las noticias sobre la alarma sanitaria, se puede tener una ventana a mensajes positivos y llenos de energía en favor de la inclusión de las personas con síndrome de Down.

Video de la campaña

La campaña cuenta con un vídeo que refleja una realidad: las personas con síndrome de Down tienen la capacidad de influir en su círculo más cercano. Por ello, en el spot se explica que por su manera de ver el mundo y por su manera de afrontar la vida, las personas con síndrome de Down son los verdaderos influencers. Gracias a esta campaña, Paula, Santi, Ángel, Alex, Teté, Irene, Camino, Visi y Ainhoa, ataviados como verdaderos ídolos, se convierten por un día en influencers y comparten protagonismo junto a rostros muy conocidos en las redes sociales como Dani Mateo, El Hombre de Negro, Marta Carriedo o Paula Gonu.

Enlace al spot: https://www.youtube.com/watch?v=Ey4BlRshW8c&feature=emb_title

Influencers

El día 21 de marzo, para mostrar su apoyo a las personas con síndrome de Down y lanzar un mensaje sobre la necesidad de la inclusión en la sociedad de este colectivo, algunos de los influencers españoles con más repercusión en las redes sociales harán algo que sorprenderá a todos sus miles de seguidores. Maria Pombo, Eli &Eli, Esther Bellón, Laura Matamoros, Anabel Hernández, Carolina Ferrer, Nicole Wallace, Antonio Najarro, Joaquin del Betis o Natalia de OT son algunos de los que participarán en esta iniciativa.