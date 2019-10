El Cineculpable de Vila-real recibe 345 cortometrages de 28 países

Veintidós años contando pequeñas grandes historias y apostando por la cultura cinéfila con vocación internacional y el reto de crear cantera local. Vila-real prepara el nuevo asalto de uno de sus festivales más emblemáticos y longevos: Cineculpable. El Festival Internacional de Curtmetratges aterrizará en el Auditori del 25 al 29 de noviembre de 2019 dispuesto a seguir rindiendo culto al séptimo arte en pequeño formato. Su coordinadora, Sonia de la Vega, y la concejala de Juventud de Vila-real, Anna Vicens, han presentado este lunes la 22ª edición, que da el pistoletazo de salida con 345 cortometrajes presentados a concurso a través de la plataforma Festhome y en un plazo récord de diez días. Obras procedentes de 28 países –el 68% de España, junto a obras de Colombia, Cuba, Japón, Corea del Sur, China, Italia, Portugal, Rusia o Argelia, entre otros- que no hacen sino reforzar el perfil internacional de un certamen “que ha llevado y sigue llevando el nombre de nuestra ciudad por todo el mundo”, ha indicado la edil.

Cineculpable ha dado a conocer también la imagen de este año. Un cartel que firma la ilustradora castellonense afincada en Valencia Laura Castelló y que gira en torno a los animales terroríficos que ha dado el cine, “la temática sobre la que vamos a transitar en esta edición”, ha explicado Sonia de la Vega. Películas protagonizadas por animales aterradores como Tiburón, King Kong, Anaconda, Cujo, Piraña y un largo etcétera han sido la base documental de la que ha bebido la autora, “para basarme finalmente en Los pájaros de Hitchcock”, explica Laura Castelló.

“Partiendo de la imagen de Tippi Hedren con los pájaros sobrevolándola, quise representar un animal que no fuera demasiado icónico para que no se identificara con una película concreta y crear así un homenaje a todas ellas, por eso escogí esta rata gigante con enormes garras”, dice. Una protagonista con una imagen más actual y menos victimizada –“no he representado a un personaje atacado por el monstruo sino a una heroína capaz de defenderse y luchar contra sus miedos”, dice la autora- completan la obra que da imagen a Cineculpable 2019.

Licenciada en Ilustración Profesional, Laura Castelló ha trabajado para marcas como Amstel, Rambleta, Alhambra o El Festival de Les Arts, Amnistía Internacional, Inditex y la Universidad Europea de Madrid. Este año ha publicado Queen (ed. Pengun Random), una biografía sobre la banda de Freddy Mercury para los más pequeños y actualmente prepara su próximo libro.

Cineculpable mantiene en este 22º cumpleaños el formato de sus últimas ediciones. Las proyecciones, gratuitas, se sucederán del 25 al 28 en el Auditori a partir de las 22.00 horas. La primera de las sesiones, la del lunes 25, estará reservada a la Sección Provincial, y del 26 al 28 le tocará el turno a los cortometrajes de la Sección Oficial. El viernes 29 de noviembre acogerá la gala de entrega de premios: 7.800 euros distribuidos en siete categorías.

Repite también Cinexpress. Una actividad en la que participan estudiantes de los institutos de Secundaria de Vila-real, convertidos en profesionales del cine y encargados de guionizar, interpretar, grabar y montar sus propios cortometrajes, que exhibirán en la gala de clausura del festival