Burriana suspende la celebración de las Cruces de Mayo

La alcaldesa de Burriana, Maria Josep Safont, ha anunciado la suspensión de la celebración de la fiesta de las Cruces de Mayo 2020, prevista para el primer fin de semana del mes de mayo, una resolución que ha sido previamente consensuada con la Federació de Falles de Borriana, tras prolongarse el Estado de Alarma y el confinamiento hasta el 26 de abril.

Según ha explicado la alcaldesa, “siguiendo los criterios de prudencia y responsabilidad”, las 19 comisiones falleras y el Consistorio han optado por suspender la celebración de las tradicionales Cruces de Mayo, una decisión que obedece a “la incertidumbre de la evolución de la crisis sanitaria, económica y social”.

Maria Josep Safont ha asegurado que se trata de una decisión “dolorosa, pero necesaria”, porque "nos encontramos ante una situación incierta frente a lo que sucederá en las próximas semanas”. Y ha añadido que de todos es sabido que la preparación de las Cruces requiere mucho tiempo de “trabajo en común, compartido, reuniones, compras, organización, etc. Una preparación que, ante la situación del Estado de Alarma, no se puede llevar a cabo”.

Por este motivo, el Ayuntamiento, ha recalcado la alcaldesa, "tiene que adoptar con responsabilidad decisiones que no nos hubiera gustado tener que tomar, pero que son necesarias amparadas en la situación excepcional en la que nos vemos inmersos. No sabemos qué restricciones tendremos que sufrir una vez finalice la prórroga del Estado de Alarma, por lo que no podemos dejar a la improvisación la organización de una fiesta tan nuestra y emblemática.

De esta forma, las Cruces de Mayo de Borriana, declarada Fiesta de Interés Turístico Provincial han quedado suspendidas, este año, ante la incertidumbre de las medidas que se adopten en próximas semanas y con el fin de evitar que se siga propagando esta pandemia.