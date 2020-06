Benicàssim suspende los actos por la noche de San Juan

El Ayuntamiento de Benicàssim, en la misma línea que otros ayuntamientos, ha anunciado la suspensión de los actos y actividades de la celebración de la Noche de San Juan en todas las playas del municipio.

La decisión tomada responde a que las características de esta celebración no son compatibles con las medidas de seguridad y distanciamiento social establecidas por las autoridades competentes para evitar la propagación del Covid-19.

La alcaldesa, Susana Marqués, ha indicado que “desde la prudencia y responsabilidad ante la actual crisis sanitaria y social, el ayuntamiento debe velar por la salud y seguridad de la ciudadanía, y las celebraciones que se llevan a cabo durante esta noche no permiten cumplir con las normas de distanciamiento social y garantizar la seguridad sanitaria que requiere un momento como el que vivimos”. La primer edil ha añadido que “desde el ayuntamiento apelamos a la responsabilidad de la ciudadanía que ha sabido mantener durante toda la pandemia un comportamiento ejemplar contribuyendo a la contención y no propagación del virus”.

La noche del 23 de junio contará con un refuerzo del dispositivo especial de la Policía Local y la Guardia Civil para hacer efectivas las restricciones y velarán por evitar las aglomeraciones o cenas de personas en la playa y que no se lleve a cabo el encendido de hogueras, siendo este uno de los objetivos que vigilarán las Fuerzas de Seguridad.