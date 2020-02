Benicarló inicia la programación del Día Internacional de la Mujer

La concejala de Servicios Sociales y Políticas Inclusivas, Gemma Cerdá, ha presentado la VII edición de la Vuelta a pie por la Igualdad, que tendrá lugar el domingo 1 de marzo y servirá para dar el pistoletazo de salida a la programación del Día de la Mujer. La concejala ha resaltado que «esta vuelta es una manera de visibilizar nuestro compromiso contra las desigualdades de género, porque queremos una ciudad más habitable, diversa e inclusiva».

La vuelta, de cinco kilómetros, saldrá a las 10.00 horas desde la plaza de la Constitución y repetirá el recorrido de los últimos años (c. de César Cataldo, Av. de Iecla, c. del Crist de la Mar, av. del Marqués de Benicarló, paseo Marítimo, av. del Papa Luna, partida Solaes, paseo de Manuel Azaña, av. del Marqués de Benicarló, zona portuaria, rio Sec, av. de Catalunya, c. del Doctor Ferran, c. de Pius XII, av. de Jacinto Benavente, c. del Pintor Sorolla i plaza de la Constitución). Al llegar, se impartirá una clase magistral de cubano.

Las inscripciones para participar en la Vuelta a pie de la Igualdad se pueden formalizar a través del web www.hj-crono.es hasta el viernes 28 de febrero, a un precio de 5 euros para las persones adultas y 2 euros para los menores de 14 años. También se pueden formalizar de forma presencial a la Piscina Municipal, Decathlon Vinaròs y, el viernes 21 y el lunes 24, a la Cámara Agraria.

Las camisetas se podrán recoger a la Cámara Agraria el sábado 29 de 10.00 a 13.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.