Acquabella logra el premio a Empresa del Año en los European Bussiness Awards

Acquabella ha sido nombrada ganadora del Premio a la Empresa del Año (The Business of the year). El presidente de Construplas S.L.U., Juan José Benavent, ha recibido el galardón en la Gran Final de los European Business Awards de este año, en una exclusiva ceremonia de entrega de premios celebrada en Varsovia, Polonia.

Con su fiel apuesta por la innovación y la mejora continua, Acquabella se ha convertido en la marca de referencia en la fabricación de platos de ducha y soluciones integrales para el cuarto de baño. Desde su resurgimiento tras la crisis, Acquabella ha sabido adaptarse al dinamismo del mercado, potenciar sus fortalezas y crecer de forma exponencial. Prueba de ello es la consolidación de su liderazgo en el sector del equipamiento de baño.

La empresa exporta actualmente a más de 40 países, ha triplicado su facturación en los últimos 6 años y suma más de 200 trabajadores, con especial atención al empleo joven. Juan José Benavent ha expresado el “orgullo de todo el equipo de Acquabella” por la consecución del Premio a la Empresa del Año a nivel europeo.

“Este galardón es un reconocimiento a aspectos empresariales tan importantes para nuestra compañía como la ética, la innovación y la fortaleza financiera. Este premio nos da el impulso para seguir trabajando en la consecución de nuevos retos y la mejora continua”. Más de 500 líderes empresariales de éxito de toda Europa se reunieron durante el evento con políticos, embajadores y académicos presentes para celebrar el notable logro de Acquabella en la mayor y más prestigiosa competición empresarial de Europa. Acquabella fue nombrada ganadora tras una evaluación final cara a cara, y elegida entre más de 150.000 empresas de 33 países que fueron consideradas inicialmente.

En la fase previa, rigurosa e independiente, 2.753 empresas fueron nombradas como 'Ones to Watch' en julio y, después de una revisión más detallada, 363 empresas fueron reconocidas como 'National Winners’ en septiembre, entre las cuales, Acquabella fue la única empresa española en su categoría.

El director general de los European Business Awards, Adrian Tripp, ha remarcado que “Acquabella ha alcanzado el estándar de oro de la excelencia empresarial al ganar este premio. Son un poderoso ejemplo de un negocio que cumple con los retos de un mercado global enormemente competitivo, logrando un éxito fenomenal y marcando una diferencia positiva en el mundo en el que vivimos. Se merecen su éxito y les deseamos lo mejor".

Jean Stephens, CEO de RSM International, una red global líder de firmas independientes de auditoría, impuestos y consultoría, ha expresado su felicitación “a los dignos ganadores de este año. Todas y cada una de estas empresas simbolizan el espíritu innovador y el potencial de crecimiento del mercado europeo. Deseamos a todos los finalistas suerte y éxito en sus futuros proyectos".

El objetivo principal de los European Business Awards es apoyar el desarrollo de una comunidad empresarial más fuerte y exitosa en toda Europa. Entre otros patrocinadores y socios están Inflexion, Germany Trade & Invest y PR Newswire.