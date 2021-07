Zschimmer & Schwarz presenta a Z&S Space, una novedosa experiencia para sus clientes en realidad virtual

Con la llegada del coronavirus, las restricciones y la ausencia de ferias profesionales, las empresas de todos los sectores han tenido que replantear la accesibilidad a sus muestrarios, y la forma de presentar sus productos, para mantenerse en conexión con sus clientes.

Los paseos virtuales de 360 grados por expositores, tiendas y empresas, han sido una propuesta extendida entre las compañías de diferentes sectores estos últimos meses. Sin embargo, Zschimmer & Schwarz, una de las empresas de química industrial más reconocidas del panorama nacional, ha dado un paso más. El 30 de junio, su filial española, radicada en Vila-real, presentó Z&S Space, una visita novedosa a su espacio, en realidad virtual.

Recientemente, algunos sectores que no tienen nada que ver con la química o la cerámica, han realizado algunos proyectos de realidad virtual orientados a las ventas y el marketing sensorial. No obstante, no se había lanzado antes un proyecto de estas características para dar a conocer un espacio. “Hasta ahora, que sepamos, no hay otras empresas que estén haciendo o vayan hacer algo parecido” asegura Pedro Hernández, gerente de Zschimmer & Schwarz España.

Además, a diferencia de los recorridos virtuales (que permiten a los usuarios disfrutar de un tour por una empresa desde casa), Z&S Space de Zschimmer & Schwarz ofrece una experiencia inmersiva e interactiva, como si se tratara de un videojuego. La empresa ha recreado por ordenador un espacio que no existe físicamente para dar a conocer los secretos de sus fórmulas y productos cerámicos a todos los usuarios interesados.

Para disfrutar de un proyecto de realidad virtual, se necesitan gafas especiales que permiten mucho más realismo y calidad gráfica. También de un mando a distancia con Bluetooth. En la filial de la empresa, todos los usuarios tendrán a su disposición un kit completo para que puedan vivir la experiencia, como reclamo para que les sigan visitando cuando las condiciones lo permitan. Según dice Hernández, además, cualquier persona con ordenador también podrá vivir la experiencia desde casa.

La realidad virtual inicialmente fue impulsada por la industria del videojuego y se espera que en los próximos años revolucione la forma de hacer y trabajar de muchos negocios por las funciones empresariales que presenta esta tecnología.

En el caso de Zschimmer & Schwarz, el también gerente del grupo en España y director global de la división Industrial Specialities, Carlos Vivas, expone que con Z&S Space buscan “mantener el contacto con el cliente”, ya que parece que estamos saliendo poco a poco de la situación que nos ha dejado el coronavirus, pero no hay una fecha rotunda para volver a la normalidad.

Tras este año tan convulso, el equipo de Zschimmer & Schwarz ha aprendido que reinventarse es clave y que la capacidad de adaptación y la flexibilidad pueden marcar el éxito de un proyecto. Desde la empresa consideran la innovación como uno de sus pilares fundamentales. Son pioneros en I+D y están convencidos de que el respeto al medio ambiente es una necesidad para cualquiera de sus actuaciones y procesos.

“Las visitas en realidad virtual son una novedad que ha llegado para quedarse”, según Vivas. Con el tiempo, los módulos que se utilizan para crear experiencia se pueden ir modificando para incluir cualquiera de sus novedades. Se estima que el proyecto tendrá una amortización de tres años, como mínimo.

Zschimmer & Schwarz fabrica y comercializa productos químicos especializados para los sectores de cerámica, textil, fibra y cuero, productos de limpieza y cosmética. Su filial española en Vila-real cuenta con una plantilla de 49 trabajadores.