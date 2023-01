Zschimmer & Schwarz España pone el foco en el ahorro energético para 2023

Como en 2022, uno de los principales retos a los que nos vamos a seguir enfrentando en el clúster de Castellón este año es la escasez de materias primas y de energía, derivadas de la guerra de Ucrania. En estos momentos, el coste actual del gas es tan alto que para muchos productores es difícil conseguir un margen de beneficio en la producción que les permita, al mismo tiempo, poder apostar por la innovación.

Por ello, la química Zschimmer & Schwarz está trabajando en las soluciones posibles para reducir el uso de energía en el proceso producción, una apuesta que se va a reforzar en 2023. El principal problema es que la industria cerámica consume una gran cantidad de energía, especialmente gas. Sin embargo, con los aditivos adecuados se puede reducir notablemente su consumo. Es importante minimizar la cantidad de agua a evaporar. De este modo, no solo se reduce la energía necesaria para secar la barbotina, sino que también aumenta la productividad porque se procesa más cantidad de sólido en el mismo tiempo.

Su departamento técnico ha desarrollado una familia de aditivos químicos para ello. Los defloculantes cerámicos de la gama DOLAPIX logran una dispersión más estable y evitan que se aglomeren las partículas finas. Además, consiguen que las pastas adquieran un estado de viscosidad adecuada con la menor cantidad de agua posible. “Siempre depende de cada caso en concreto, pero con esta solución, se puede llegar a ahorrar más de un 10% de energía y aumentar la productividad en un 10%”, según Pedro Hernández, gerente de Zschimmer & Schwarz España.

Otro de los problemas a los que nos vamos a enfrentar en 2023 es la escasez de arcillas procedentes de Ucrania. Este país era el principal origen del 70% de las arcillas blancas importadas, las cuales eran extraídas en la zona del Donbás, una de las más comprometidas por el conflicto. Se han buscado alternativas, pero la peculiaridad de esta materia prima ucraniana es que presenta unas propiedades específicas que permite una fuerte resistencia mecánica de las piezas, fundamental para evitar las mermas causadas por las posibles roturas o grietas que muchas veces no son visibles hasta después del proceso de cocción.

Para poder utilizar mercancía procedente de diferentes canteras, es necesario modificar la composición cerámica y utilizar aditivos para aportar resistencia a las piezas. Los ligantes temporales como la gama TENACER consiguen este efecto, puesto que crean una retícula gracias a la cual las partículas cerámicas se unen de forma homogénea. La pasta cerámica obtiene una mayor resistencia mecánica, manteniendo una cierta flexibilidad.

Por último, no hay que olvidar que también se puede ahorrar energía mediante la decoración digital. Los aditivos reológicos de la familia DIGICER GL están especialmente recomendados para la aplicación de esmalte mediante sistemas no piezoeléctricos. Por lo tanto, DIGICER GL no solo dota al esmalte de las propiedades reológicas necesarias, sino que permite el uso de una tecnología con lo que se reduce tanto el consumo de materia prima como de energía. Con esta aplicación también se minimiza el consumo de agua y, consecuentemente, el mantenimiento requerido por las máquinas

Internamente, desde Zschimmer & Schwarz también buscan ahorrar energía. En 2021 fueron instaladas placas solares en la nave de la empresa, las cuales completaron el cambio de las luminarias por luces LED. “Gracias a este proyecto, autoconsumimos el 87% de la energía generada y 18% de todo nuestro consumo eléctrico anual es renovable con energía solar”, indica Hernández. Uno de los planes para 2023 está incrementar la adquisición y el uso de vehículos alimentados con energías renovables y sostenibles, e instalar puntos de recarga para vehículos eléctricos, para fomentar a los empleados a que los usen, para aportar otro granito de arena.