La tranquilidad en el Golfo y la innovación dan un alegría al sector azulejero

Dentro de la oleada pesimista que engloba a la industria por la crisis del coronavirus, la semana deja 2 noticias positivas para el azulejo.

La primera llega desde el Golfo Pérsico, ya que el Comité Ministerial de Industria del Consejo de Cooperación de los países del Golfo ha ratificado el informe final de investigación por dumping contra el azulejo español dictaminando que “las importaciones españolas no han afectado a los precios del Golfo y no han tenido un impacto en la industria local”, con lo que nuestro producto no sufrirá imposiciones extra para su venta en estos países, algo que sí sufrirán los productos llegados desde India y China. De esta manera, se logra salvar un dura piedra en un mercado que el año pasado alcanzó los 160 millones de euros en ventas. Eso sí, el trabajo continúa en la zona, ya que sigue casi cerrado el mercado en Arabia Saudí debido a la imposición del quality mark, cuya obtención está siendo extremadamente compleja, no sólo por su alto coste económico, sino por toda la pesada burocracia y falta de información y directrices claras que está suponiendo su obtención.

La otra buena noticia llega de la mano del Instituto de Tecnología Cerámica, que se ha convertido en el primer centro en obtener la acreditación de la Entidad Nacional de Acreditación para determinar el poder de emisión de los materiales a granel pulverulentos, una actividad útil para controlar la exposición de agentes nocivos en el lugar de trabajo y mejorar la fabricación de los productos. Gracias a los ensayos realizados en el ITC, tanto usuarios como fabricantes, higienistas industriales y personal de las industrias, entre otros, podrán obtener información sobre el potencial de emisión de polvo cuando el material a granel se manipula o procesa en el lugar de trabajo, además de proporcionar más datos para que los fabricantes puedan mejorar sus productos.

El otro gran apunte de la semana llega desde Italia, toda vez que se ha confirmado el aplazamiento de Cersaie. La gran feria para el sector en este mercado, que debía celebrarse a finales de septiembre, pasa ahora del 9 al 13 de noviembre con la esperanza de poder realizarla al estar ya más controlada la pandemia global.

Junto a todo ello, las diversas patronales azulejeras mantienen sus demandas a las instituciones políticas. Es el caso de ASCER, que casi diariamente está planteando idea y soluciones para tratar de sobrevivir a esta crisis. Por ejemplo, en los últimos días ha demandado el apoyo financiero europeo, ya que puede ayudar a que el sector salga reforzado; la apertura de todos los canales de distribución y venta de materiales de construcción; también la apertura de los puntos de venta de baldosas cerámicas, ya que pese a superar los 400 metros cuadrados permitidos por la ley, sí cumplen con las medidas higiénicas y podrían beneficiarse si se tiene en cuenta su ratio de afluencia por superficie; se ha defendido una reforma de la política fiscal, que conlleve por ejemplo la eliminación del IAE y el Impuesto del Patrimonio o la reducción del de sociedades; y para finalizar una mayor claridad en la política de fases de desescalada, de cara a ayudar en la planificación de las empresas y a definir un objetivos. Respecto a este último punto hablaba el secretario general de ASCER, Alberto Echavarría.

Por su parte, desde el sector de fritas, esmaltes y colores cerámicos se alerta que se espera aún que el Gobierno central tome decisiones que inyecten liquidez directa al sistema y reclaman medidas distintas a los avales para frenar la actual crisis económica. Además, ANFFECC solicita que se fomenten la construcción y las obras de rehabilitación para incrementar el consumo de material cerámico, tal y como ha señalado la Presidenta de la Comisión Europea.

ASCER además ha anunciado su asociación con el instituto tecnológico AIDIMME que, junto a otras 15 entidades del sector del diseño, han remitido una carta abierta al Gobierno reclamando la protección del tejido industrial del diseño español que en este momento se encuentra en una grave crisis económica. Esta carta muestras 6 puntos de acción, entre los que destacan un diálogo más amplio y estable entre Gobierno y empresas; potenciar las ayudas para implantar esta nueva normativa de seguridad y para incentivar la innovación, competitividad y promoción exterior o el fomento de la contratación pública innovadora, incentivando así a la industria del diseño de proximidad.

En clave empresarial, el apunte solidario llega desde Acquabella, la empresa de la Vall d'Uixó especializada en platos de ducha y equipamiento de baños, que ha anunciado que parte de las ventas que logre de su colección Quiz, que ha reportado premios y reconocimiento a nivel internacional, se destinará a ayudar en la lucha contra el coronavirus. Concretamente, la empresa donará el 3% de las ventas hasta el 31 de julio a organizaciones y fundaciones cuya causa respalde la lucha contra el coronavirus y los efectos que la pandemia ha provocado en la vida de las familias.

Además, las obras de adecuación del nuevo centro logistico de Iberoclays, empresa que se dedica principalmente a suministrar arcillas de importación al sector cerámico, se han reanudado tras la paralización por el decreto de paralizacion e todas las actividades económicas no esenciales para hacer frente a la pandemia. Cubierta Solar, empresa líder en instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo, es la encargada de estas obras en la nave que destaca por albergar la instalación fotovoltaica conectada a red más grande de España y que está ubicada en Onda.

La semana nos deja además la primera de las reuniones de la mesa de diálogo de la Diputación con los principales actores de la economía provincial, donde hubo amplia representación del sector azulejero, y donde las principales exigencias fueron seguridad sanitaria, liquidez económica, implicación europea y una apuesta por la rehabilitación urbana y rural. Frente a ello, el presidente de la Diputación, José Martí, se comprometió a trasladar las propuestas que no son competencia de la Diputación a las administraciones correspondientes y anima a ir de la mano para ayudar al impulso del sector empresarial.

Y justamente cerramos con una nueva conexión entre Diputación y varias empresas azulejeras, ya que ambas fueron partícipes de la llegada la pasada semana de un avión procedente de China con material sanitario. Concretamente fueron 200.000 mascarillas a repartir entre consistorios, asociaciones y el sector azulejero.