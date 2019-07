Tile of Spain se promociona en Londres

ASCER junto con IVACE Internacional organizan mañana martes un seminario en RIBA Londres (Royal Institute of British Architects) dirigido a arquitectos. Esta conferencia se enmarca en los seminarios PIP (Products in Practice) de RIBA y contará con la participación de Jordi Garcés, del estudio Garcés- de Seta- Bonet, ganadores en 2017 del primer premio en la categoría de Interiorismo en los Premios Cerámica con el proyecto “Tres estaciones de metro de la L9 en Barcelona”. En su charla, aportará su visión y su experiencia sobre cómo la cerámica puede colaborar en crear mejores espacios, mejor diseñados y más sostenibles.

El seminario tiene como objetivo dar a conocer a los profesionales locales la innovación y diseño del sector cerámico español, posicionándolo como vanguardista, innovador y tecnológico. Se entregará material informativo como la revistaCeraspaña y el número especial sobre arquitectura.

El Real Instituto de Arquitectos Británicos (Royal Institute of British Architects, RIBA) es la principal organización profesional de arquitectos en Reino Unido y organiza entre otras actividades conferencias y cursos de formación.

Tile of Spain en Reino Unido

Reino Unido cuenta con un Plan País específico de promoción de Tile of Spain (marca paraguas de la cerámica española fuera de nuestras fronteras) que contempla actividades como una campaña de comunicación con envíos de dossiers de prensa, novedades de empresas; distribución de la revista Ceraspaña en su versión en inglés, etc.

En 2018 Reino Unido ocupó el tercer puesto en el ranking de destinos de las exportaciones de Cerámica de España, con ventas por valor de 166,2 millones de Euros (-1,4%). En los tres primeros meses de 2019 las ventas mantienen una evolución positiva con un crecimiento del 16%.