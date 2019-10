Tile of Spain se promociona ante arquitectos alemanes

ASCER e IVACE Internacional, con el apoyo de la Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf, organizan este martes 22 de octubre en Berlín, y el jueves 24 de octubre en Stuttgart, dos seminarios dirigidos a arquitectos. Ambos seminarios tienen como objetivo dar a conocer a los profesionales locales la innovación y diseño del sector cerámico español, posicionándolo como vanguardista, innovador y tecnológico.

En Berlín, el seminario contará con la conferencia de un miembro del estudio “El Equipo Creativo”, que con su proyecto de “Blue Wave Coctel Bar” ganaron el premio de interiorismo en la décimo cuarta edición de los Premios Cerámica. El seminario se acompaña de una zona de exposición de producto en la que participan 9 empresas de Tile of Spain: Dune, Peronda, Saloni, Azulev, Azteca, Cevica, Living Ceramic, Inalco y Small Size.

En Stuttgart, además del Estudio Cerativo también participa como ponente un representante del estudio Allmann Sattler Wappner. La zona de exposición contará con productos de otras 9 empresas de Tile of Spain: Dune, Todagres, Saloni, Small Size, Azulev, Azteca, Cevica, Living Ceramic y Ceracasa.

Toda la información de los seminarios está accesible desde http://kerasmatisch.tileofspain.de/

Tile of Spain en Alemania

Alemania cuenta con un Plan País específico de promoción de Tile of Spain (marca paraguas de la cerámica española fuera de nuestras fronteras) que contempla actividades como una campaña de comunicación con envíos de dossiers de prensa, novedades de empresas; distribución de la revista Ceraspaña en su versión en alemán, etc.

En 2018 Alemania ocupó el quinto puesto en el ranking de destinos de las exportaciones de Cerámica de España, con ventas por valor de 103,3 millones de Euros (8,5%). Entre enero y julio de 2019 las ventas se mantienen con ligeras variaciones alcanzando los 62,3 millones de Euros (-0,6%).