Tile of Spain participa en la feria 100%DESIGN

Tile of Spain participa por primera vez en la feria 100% DESIGN en Londres (18 al 21 de septiembre) con una participación agrupada de 8 empresas organizada por la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Castellón y el Instituto Valenciano de Competitividad (IVACE), y con la colaboración de ASCER.

Las empresas participantes son: Adex, Azteca, Ceracasa, Tempio (Cerámica Mayor), Cevica, Dune, Small Size y Todagres.

Para promocionar esta actividad se ha editado un folleto sobre la participación en feria y se está llevando a cabo promoción en redes sociales.

100%DESIGN es la mayor feria de diseño de Reino Unido y este año celebra su 25ª edición con la participación de los diseñadores y fabricantes más influyentes de la industria del diseño. Más de 400 expositores participan en el certamen exhibiendo sus novedades en mobiliario, iluminación, textiles, superficies, accesorios y más.

La feria atrae a más de 27.000 visitantes, principalmente arquitectos, diseñadores e interioristas. 100%DESIGN cuenta con un programa de conferencias de alto nivel, instalaciones y una selección de marcas líderes en el mundo, por ello es el lugar de encuentro imprescindible dedicado al diseño en Londres. La feria se celebra en Olympia London entre el 18 y el 21 de septiembre, coincidiendo con el London Design Festival.

Tile of Spain en Reino Unido

Reino Unido es el tercer mercado de exportación en importancia para el sector cerámico español. Entre enero y junio de 2019 las ventas a Reino Unido alcanzaron los 92,7 millones de Euros (+8,5%).

Reino Unido cuenta con un Plan País específico de promoción de Tile of Spain (marca paraguas de la cerámica española fuera de nuestras fronteras) – desarrollado con el apoyo de ICEX- que contempla actividades como seminarios formativos para prescriptores; una campaña de comunicación con envíos de dossieres de prensa, novedades de empresas, etc.; distribución de la revista Ceraspaña; misión de prensa a CEVISAMA; etc.