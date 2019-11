Tile of Spain continúa con su promoción internacional en Francia

ASCER e IVACE Internacional, con el apoyo de la Oficina Económica y Comercial de España en París, organizan mañana jueves 7 de noviembre en Lyon un seminario sobre la cerámica española dirigido a arquitectos. El evento tiene como objetivo dar a conocer a los profesionales locales la innovación y diseño del sector cerámico español, posicionándolo como vanguardista, innovador y tecnológico.

El seminario contará con la conferencia de un integrante del estudio de arquitectura Pich-Aguilera, con una larga trayectoria en el uso de cerámica española en sus proyectos. Durante el evento se organizará una zona de exposición de producto con la participación de 6 empresas de Tile of Spain: Azulev, Bestile, Cerámica Mayor, Cevica, Togama y Vives.

Tile of Spain en Francia

Francia cuenta con un Plan País específico de promoción de Tile of Spain (marca paraguas de la cerámica española fuera de nuestras fronteras) que contempla actividades como una campaña de comunicación con envíos de dossiers de prensa, novedades de empresas; distribución de la revista Ceraspaña en su versión en francés, etc.

Francia es el primer destino de exportación de la Cerámica de España, con ventas en 2018 por valor de 297,4 millones de Euros (+7%). Entre enero y agosto de 2019 las ventas han crecido un 7,3% respecto del mismo periodo del año anterior, alcanzando los 224,5 millones de Euros.