La Sociedad Americana de Cerámica se estrena en la UJI

Esta organización se ubica desde hoy en la Universitat Jaume I de Castellón y más concretamente en el Instituto de Tecnología Cerámica (ITC).

La sesión de apertura ha estado a cargo de Jesús Lancis, Vicerrector de Investigación y Transferencia de la Universitat Jaume I; Gustavo Mallol, director de la Asociación de Investigación de las Industrias Cerámicas (AICE), Enrique Sánchez y Arnaldo Moreno, presidente del ACerS Spain Chapter y miembro del Instituto de Tecnología Cerámica (ITC).

Posteriormente se ha dado paso a una introducción a la fabricación aditiva, a cargo de Pilar Gómez y Arnaldo Moreno, seguida de la ponencia: “Digitalización, tecnologías y ejemplos”, a cargo de Fátima Vélez de Guevara y Cristina Fabuel, expertas en el ITC en este ámbito. A continuación, la conferencia: “Fabricación aditiva de cerámica/composites de vidrio de baja temperatura de fusión (500ºC)”, ha sido elaborada por expertos procedentes de tres centros de investigación muy relevantes como son el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (ICMM-CSIC), el Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología (CINN-CSIC), de Asturias y el Instituto de Cerámica de Galicia (ICG-USC).

La siguiente intervención: “Extrusión térmica de componentes cerámicos a partir de suspensiones coloidales, también ha estado a cargo de miembros del Instituto de Cerámica y Vidrio (ICV-CSIC) de Madrid, y a continuación, han sido miembros del Instituto de Investigación en Energía de Cataluña (IREC) de Sant Adrià de Besòs (Barcelona) quienes han impartido la conferencia: “Impresión 3d de cerámica para aplicaciones energéticas”. Tras esta aportación, la firma IDONIAL (Gijón- Asturias) ha analizado el: “Proceso de impresión 3d basado en litografía para cerámicas técnicas y biocerámicas: particularidades operativas y casos de éxito”, seguida por expertos de Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology (Empa, Suiza) y el Instituto de Cerámica y Vidrio (ICV-CSIC) de Madrid, quienes han abordado la: “Fabricación aditiva de cerámicas dentales por estereolitografía”.

Acto seguido, la firma BE MORE 3D, de Valencia ha profundizado en la “Aplicación de la fabricación aditiva a la arquitectura. La impresión 3d de viviendas”, para concluir con: “Stone 3d printing for construction, design & research” a cargo de la compañía CONCR3DE de Rotterdam, (Países Bajos).

En general ha sido un inicio muy satisfactorio de las actividades del Chapter de la ACERS en España, dado que estas novedosas tecnologías van incrementando cada vez más su uso y su experimentación en diversos ámbitos, por lo que esta acción ha despertado el interés de los profesionales del sector cerámico y de otros sectores en vista de aplicaciones futuras, que a no muy largo plazo serán una realidad cada vez más implantada en distintos campos de actuación.