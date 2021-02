El proyecto LIFE CERSUDS llega a la ronda final del iF DESIGN AWARD 2021

El panel internacional de primer nivel formado por 91 expertos ha seleccionado al Instituto de Tecnología Cerámica (ITC) como entidad coordinadora del proyecto europeo LIFE CERSUDS para que participe en la ronda final del iF DESIGN AWARD 2021 con el diseño del Sistema Urbano de Drenaje Sostenible (SUD) que utiliza material cerámico en su construcción. Por lo tanto, el ITC ha logrado clasificarse en uno de los concursos de diseño más importantes del mundo y entrar en la selección final de iF.

En la segunda ronda de la selección, la más importante, que viene a continuación, los expertos en diseño decidirán quién recibirá el codiciado iF DESIGN AWARD 2021. Se espera con impaciencia la resolución final y todos estamos ansiosos por saber si el diseño innovador de LIFE CERSUDS se impondrá en este concurso de primer orden.

El iF DESIGN AWARD se otorga anualmente por la institución de diseño independiente más antigua del mundo, iF International Forum Design GmbH, en Hannover.

El número de participantes de la primera ronda congregó un número récord de proyectos: el jurado tuvo que seleccionar al 50% el mejor de entre unos 10.000 proyectos presentados procedentes de 52 países para la selección final de iF.

Puede encontrarse información más detallada sobre LIFE CERSUDS en el apartado “Finalistas” de la iF WORLD DESIGN GUIDE

Sobre LIFE CERSUDS.

El objetivo principal de LIFE CERSUDS es mejorar la capacidad de adaptación de las ciudades al Cambio Climático y promover el uso de infraestructuras verdes en sus planes urbanísticos. Para ello se ha diseñado e implantado un demostrador de un sistema urbano de drenaje sostenible (SUDS), ubicado en la c/ Torre Sant Vicent del municipio de Benicàssim (Castellón) que consiste en una superficie permeable cuya piel estará formada por un sistema innovador, de bajo impacto medioambiental, basado en el empleo de baldosas cerámicas con bajo valor comercial, pero de alta calidad, que se encontraban en stock. LIFE CERSUDS está financiado por el Programa LIFE 2014-2020 de Medio Ambiente y Acción por el Clima de la Unión Europea con referencia LIFE15 CCA/ES/000091 y cuenta con el apoyo del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) de la Generalitat Valenciana. Toda la información, consorcio, fotografías, vídeos: www.lifecersdus.eu

Sobre el iF DESIGN AWARD

Desde 1954, el iF DESIGN AWARD está reconocido como árbitro de la calidad en el diseño excepcional. El sello iF disfruta de renombre internacional en la excelencia de los servicios de diseño y el iF DESIGN AWARD es uno de los premios de diseño más importantes del mundo. Los proyectos presentados se premian en las siguientes disciplinas: producto, envases y embalajes, comunicación y diseño de servicios, arquitectura y diseño de interior, así como experiencia de usuario (UX)/interfaz de usuario (UI) y proyecto profesional. Todos los proyectos premiados se presentan en la iF WORLD DESIGN GUIDE y en la app iF Design.