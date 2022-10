Onda aprueba la autorización provisional para constituir la segunda Entidad de Gestión y Modernización

El Ayuntamiento de Onda se ha reunido con las empresas que forman parte de la comisión promotora de la segunda Entidad de Gestión y Modernización del municipio que abarca las áreas industriales de Trencadella, Corral Roig y El Colomer, y que acogen el nombre de EGM Nord2 al tratarse de la zona norte de las áreas industriales y la segunda entidad del municipio.

En el encuentro, en el que también ha estado presente la empresa adjudicataria del proyecto de constitución de las EGM en todos los polígonos del municipio, Gestión de Áreas Industriales by Romina Moya, S.L. (Gaindustriales), el concejal de Innovación, Vicente Bou, ha reiterado el apoyo del consistorio a este proyecto y ha animado a las empresas a respaldar con su voto la creación de la EGM en la próxima asamblea de ratificación que se convocará en breve, ya que el pleno municipal ya ha aprobado el dictamen de autorización provisional de la Entidad de Gestión y Modernización.

Bou ha aprovechado la reunión para recordar que el Ayuntamiento tiene en proceso de adjudicación o licitación varios proyectos que ayudarán a transformar estas áreas industriales y que comenzarán a verse en este último trimestre. “Queremos ofrecer las mejores oportunidades a las empresas para que puedan crecer y generar nuevos puestos de trabajo para nuestro municipio”, ha manifestado Bou.

En ese sentido, el presidente de la Junta Directiva provisional, Marcos Gaya, de Peronda Group, ha animado a las empresas de los tres polígonos a no perder esta oportunidad: “Hemos hecho un gran trabajo siendo conscientes de que el sector no está en su mejor momento. Por eso, la entidad ha acordado no comenzar a cobrar las cuotas hasta el 1 de julio, pero debemos constituirnos ahora como EGM y poder aprovechar el año que viene las ayudas de 1 millón de euros del IVACE a las EGM”.

Una inversión que solo será posible si se constituye la Entidad de Gestión y Modernización antes de que finalice el año. Por ello, la idea, según la directora general de Gaindustriales, Romina Moya, es convocar la asamblea de ratificación en unas semanas. “Creando a la EGM antes del 31 de diciembre se podrá optar a 1 millón de euros de inversión, lo que implica conseguir en un solo año lo que, de otra forma, a Trencadella, Corral Roig y El Colomer les costaría más de 4 años completos”.





Mejora de los polígonos industriales

Cabe destacar que el Ayuntamiento de Onda está llevando a cabo una gran apuesta para impulsar el desarrollo de los polígonos industriales. Para ello, ha activado un plan de mejora con 1.221.800 euros que se suman a los cerca de 2 millones invertidos durante el primer semestre de 2022, con el objetivo de modernizar las áreas industriales y dotar a las empresas de las mejores infraestructuras y servicios.

Entre las acciones que se van a llevar a cabo en los próximos meses destaca el cambio de alumbrado por tecnología LED, la instalación de reguladores de caudal y presión, la mejora de la señalización, la creación de un circuito de cámaras conectado las 24 horas con la Policía Local; y la construcción y acondicionamiento de un nuevo ecoparque en el polígono industrial Sur-13.