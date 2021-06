El Observatorio de Mercado de ITC-AICE informa sobre las nuevas tendencias de mercado

El Observatorio de Mercado de ITC-AICE ha dado a conocer su nuevo informe: Marketing Trends en donde señala 4 principales hitos sobre los cuales, la irrupción de la pandemia debida al COVID-19 planea de un modo global y transversal, al repercutir en muchas acciones y acelerar o disminuir variables. Y es que, según el informe, al menos un 94% de las empresas de fabricantes de cerámica han sido conscientes de la importancia del marketing digital a la hora de elaborar sus estrategias de venta. En el marco de un amplio informe emitido en consonancia con CEVISAMA ON, el Informe Marketing Trends ha destacado 4 tendencias principales:





Tendencia 1: Agility

Actuar con agilidad en medio de una pandemia de altas consecuencias humanas, económicas, políticas, y en momentos en donde pesaba una gran incertidumbre, sin poder llevar a cabo las grandes ferias presenciales, fueron varias las firmas que incorporaron formatos digitales a su modus operandi. La importancia radicaba, pues, en arriesgarse a responder rápidamente al reto creando mecanismos orientados a seguir manteniendo el contacto con los mercados y los clientes a toda costa, implantando, desarrollando o creando escenarios virtuales que reemplazaran a los presenciales en los momentos más difíciles.





Tendencia 2: Human Experience

Todo este recorrido galopante hacia la eficiencia digital afectaba a la experiencia y el contacto humano, más en un sector en donde se está acostumbrado a visitar, a conversar, a tratar al cliente y agasajarlo, a que vea, toque y sienta los productos, a ofrecerle, en suma, experiencias vitales. Con el paso del tiempo y la extensión de la emergencia sanitaria, las personas necesitaban más estar conectadas y una vez más la tecnología sirvió para seguir manteniendo el necesario contacto personal. Por lo tanto, y según el informe Marketing Trends se detectó que las personas usuarias y el consumo en general, se dirigía en mayor medida hacia las empresas que presentan experiencias centradas en las personas.





Tendencia 3: Not Alone

La tendencia Not Alone se manifestó durante el último certamen presencial en Cevisama 2020 aunque en la actualidad su expresión es más reducida como se comprobó en la reciente edición digital de CEVISAMA ON, los pasados días 25 y 26 de mayo. Esta tendencia se ha traducido para algunas empresas en reinventar las estrategias de alianzas y buscar colaboraciones innovadoras para abordar mejor las necesidades de los clientes, siendo una vía fundamental para el desarrollo de producto y merchandising. En este sentido, aparecen colaboraciones con diseñadores, arquitectos, interioristas e influencers que persiguen nuevos argumentos de comunicación y propuestas de valor más completas.





Tendencia 4: Ecommerce

La venta online del producto cerámico es la tendencia más presente para las empresas fabricantes de cerámica, tal como se dio a conocer en el último informe del Observatorio de Mercado:” Ecommerce: estudio de la venta online de cerámica”. De hecho, tanto en España como en otros países se venía detectando hace algún tiempo y ha sido definitivamente impulsada por la COVID-19 y por la cada vez mayor normalización de la compra online por parte de los consumidores. Un 59% de las empresas fabricantes considera el ecommerce como una vía interesante de venta en el medio y largo plazo, según datos del Observatorio de Mercado.

Así, y según aseguran desde el Observatorio Cerámico de ITC-AICE, que cuenta con el respaldo del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) de la GVA, estas cuatro tendencias están muy presentes en el sector cerámico y se seguirá su rastro y evolución muy de cerca como hace habitualmente este sistema.

El informe completo se puede descargar en la página web del Observatorio de Mercado: https://www.observatoriomercado.es/