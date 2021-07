La ministra de Transición Ecológica propone al azulejo bonificaciones para los derechos de emisión de CO2

En la tarde de ayer, una representación del clúster cerámico, encabezada por el presidente de ASCER, Vicente Nomdedeu Lluesma y el presidente de ANFFECC, Joaquín Font de Mora, y junto con los secretarios generales de ANFFECC (Manuel Breva) y ASCER (Alberto Echavarría), han mantenido una reunión con la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en la que han tenido ocasión de exponer en primera persona cuál es la casuística concreta de la industria cerámica en relación a materias tan claves como la energía, el CO2, y los objetivos de descarbonización.

En el encuentro también han participado Salvador Navarro, presidente de CEV y vicepresidente de la CEOE, y el Conseller Economia sostenible y sectores productivos, Rafael Climent.

Desde el sector se han presentado las cifras globales del clúster, así como una fotografía de cuál es la situación tecnológica del sector en relación con el consumo energético, las alternativas de sustitución del gas y de reducción de emisiones de CO?. Según palabras de Vicente Nomdedeu, presidente de ASCER, “en la reunión hemos podido trasladar a la ministra la preocupación por la situación de la industria y en concreto del clúster que está especialmente amenazado por la normativa de comercio de derechos de emisión y el precio del CO?, a nivel europeo; y amenazado a nivel nacional por la situación de la cogeneración y el FNSSE. Amenazas estas últimas que dependen directamente de la cartera de energía y medioambiente y pueden determinar la supervivencia de muchas empresas”.





La ministra ha manifestado su comprensión ante la preocupación de la industria por la deriva alcista del precio del CO?, que podría alcanzar los 50 millones de euros anuales para el sector, si se tiene en cuenta que el precio del CO? en 2021 ha alcanzado los 58€, y la no existencia de alternativas viables para acometer la descarbonización en la industria cerámica en los plazos fijados por la UE. Ribera ha coincidido con los representantes industriales en que “no se puede pedir algo que no se puede hacer”. También ha anunciado que en el plano del CO?, están estudiando la posibilidad de que el gobierno compense hasta en un 25% el coste de los derechos de emisión.





Según le ha trasladado Vicente Nomdedeu, presidente de ASCER, a la ministra Ribera: “si las autoridades se empeñan en llevar adelante su política de descarbonización sin tener en cuenta la realidad empresarial, tendrán que decidir si sacrifican a un buen número de empresas –y por tanto, empleos-, o si acompañan a las empresas en ese proceso mediante una transición más justa que garantice la supervivencia de la industria y el mantenimiento del empleo”.





Joaquín Font de Mora, presidente de ANFFECC, añadió que el clúster castellonense es clave para el desarrollo de la industria cerámica a nivel mundial, y que las empresas de fritas y esmaltes son lideres mundiales y pioneras en I+D+i e internacionalización. En este sentido, “es necesaria una política industrial y medioambiental sólida y unificada, que permita una descarbonización acompasada a la realidad tecnológica, con el fin de evitar la deslocalización de la industria, que únicamente empobrecería la economía nacional y europea y no contribuiría en nada a la lucha contra el cambio climático, puesto que las exigencias medioambientales en otras zonas geográficas son muy inferiores a las europeas”.





Desde el clúster se le ha trasladado la invitación a participar junto a nuestros colegas italianos de Confindustria Ceramica, y los gobiernos regionales de la Comunitat Valenciana y Reggio Emilia en una reunión que se está promoviendo en Bruselas en próximas fechas.





El sector cerámico es un sector gas intensivo y muy influenciado por otros factores como el riesgo de fuga de carbono y la tasa de exportación, por lo que instrumentos como el FNSSE que suponen un alto impacto en la competitividad del clúster de la provincia de Castellón. En la reunión se le ha trasladado a la ministra que las compensaciones anunciadas para determinados sectores industriales expuestos a comercio internacional son incompatibles tal y como están planteadas con la normativa europea ya que pueden ser consideradas ayudas de estado.





En relación con la cogeneración, durante el encuentro se ha insistido en la necesidad de contar con un nuevo marco regulatorio que provea a la cogeneración de certidumbre, así como el desarrollo de subastas que tenga en cuenta las particularidades de las cogeneraciones cerámicas, consideradas de alta eficiencia. Los representantes de la industria han trasladado a la ministra la invitación a visitar el clúster y conocer de primera mano una planta de cogeneración de alta eficiencia.





Por su parte, Salvador Navarro ha reconocido que avanzar hacia una economía más sostenible es un reto ineludible, pero ha insistido en la necesidad de hacer compatible el cumplimiento de los compromisos verdes con el mantenimiento de las empresas más afectadas, como son las de la cerámica. Asimismo, ha recordado que el sector privado va a ser clave en la recuperación económica y para ello “es necesario que las empresas sean competitivas dentro y fuera de nuestro territorio”.





El conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafa Climent subrayó, tras la reunión con la Ministra, que "el apoyo institucional desde la Generalitat Valenciana con el sector es total. Creemos que la industria cerámica es de suma importancia para la economía valenciana, especialmente, en estos momentos de recuperación y resiliencia y el mayor reto al cual se enfrenta la industria cerámica es la descarbonización de los procesos de producción. Por lo tanto, es necesaria la seria implicación del Estado en la reducción de los costes energéticos tanto del gas, de la electricidad como del CO? para poder llevar adelante la descarbonización de la industria azulejera y que pueda ser más sólida, estable y competitiva".