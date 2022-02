Los visitantes reciben de forma positiva las nuevas fechas de Cevisama

El poder de compra del sector de la cerámica y el baño respalda la celebración en el mes de junio de Cevisama 2022. Cuando restan algo más de cuatro meses para el certamen, que tendrá lugar en Feria Valencia del 13 a 17 de junio, ya han confirmado su asistencia a la feria los principales distribuidores del mercado nacional y más de 230 grandes grupos de cerámica y baño de mercados exteriores. La cifra supera ampliamente el número total de firmas distribuidoras invitadas en la última edición del certamen, celebrada en febrero de 2020, dentro del programa “Cevisama Business Club”.

Entre estas empresas destacan 20 grupos de compra de Estados Unidos, mercado en el que el certamen está llevando a cabo una intensa campaña de captación. A ellos se suma el interés de compradores de otros mercados prioritarios, como los de Canadá, América Latina y el norte de Europa. Por lo que respecta a los mercados tradicionales de Cevisama, ya se ha confirmado la asistencia de 40 distribuidoras alemanas, 25 italianas y 15 francesas.

Este número de empresas se verá ampliado en las próximas semanas fruto del trabajo que Cevisama está llevando a cabo junto con la Conselleria de Economía a través de IVACE Internacional en la captación de compradores y prescriptores del Reino Unido, que es el país invitado de esta edición de Cevisama.

Así, la distribución inglesa será protagonista en los premios a la distribución Ivace Awards for Tile of Spain Promotion, con los que se reconocerá a diez empresas importadoras británicas, un mercado que es el tercer destino de las exportaciones de Tile of Spain.

Estas cifras avalan la decisión de trasladar la celebración del certamen de referencia del sector al mes de junio, algo que, según Carmen Álvarez, directora de Cevisama, tiene el objetivo de facilitar que la feria “se desarrolle de forma exitosa en términos de rentabilidad económica para nuestros clientes y, por supuesto, con las mayores garantías de seguridad y salud”.





València, polo de atracción

Junto con la amplia nómina de empresas expositoras y con la presencia asegurada del poder de compra nacional e internacional, Cevisama 2022 contará además con un activo de primer orden: la ciudad de Valencia.

Y es que Valencia se ha convertido en uno de los principales destinos turísticos europeos y este año es Capital Mundial del Diseño 2022 y Capital Europea del Turismo Inteligente. La ciudad pondrá a disposición de todas las personas participantes en la feria un clima envidiable, junto con una oferta cultural, gastronómica y de ocio que contribuirá a hacer de la visita a Cevisama una experiencia inolvidable.