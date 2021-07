Los costes energéticos y la descarbonización, grandes retos para el azulejo

Se ha celebrado en la sede de ASCER, la Asamblea General ordinaria de la asociación en la que el presidente, Vicente Nomdedeu Lluesma, y el secretario general, Alberto Echavarría, han informado de las actividades desarrolladas durante 2021, así como han relatado los proyectos y principales retos a los que se enfrenta la industria en el corto y medio plazo.

El sector celebra esta Asamblea justo dos días después de haber alcanzado in extremis un preacuerdo en la negociación del convenio colectivo, el presidente ha manifestado que “se trata de un acuerdo de transición y moderado, en el que ambas partes ganamos, y ambas partes cedemos en algunas de las pretensiones iniciales. De no haberse desactivado la huelga indefinida, esta hubiese tenido nefastas consecuencias, no solo en el normal desempeño de la actividad sino también en el clima laboral de las empresas, y en la imagen de todo un sector”.

El presidente ha repasado brevemente los principales retos a los que se enfrenta la industria, con unos costes crecientes que impactan directamente en la rentabilidad de las empresas, “el auge imparable de costes con un gran peso en nuestras facturas, como el precio del gas, de la electricidad, del CO2 reduce cada día los márgenes en nuestros productos, y lo que es más preocupante, se reduce nuestra capacidad para innovar e invertir en proyectos de futuro como los necesarios para acometer el proceso de descarbonización”, declaraba Nomdedeu.

Los exigentes objetivos de descarbonización que fija Bruselas establecen “un ritmo irreal e inalcanzable para nuestro sector ya que hoy no existen alternativas energéticas que permitan sustituir al gas natural en el proceso productivo. Las alternativas que existen todavía no son una opción: biometano, electrificación, hidrógeno verde, captura de CO2. No son una opción tecnológicamente y tampoco lo son económicamente, con precios de suministro que nos conducirían irremediablemente a la quiebra y al cierre de la actividad industrial en Europa.”

El presidente de ASCER ha reivindicado una vez más la importancia de contar con una industria sólida y asentada para lograr alcanzar la recuperación económica de España y de la UE. “Los reguladores en España y en Bruselas, han de ser conscientes y responsables a la hora de establecer políticas que resultan tan gravosas para la industria. Así difícilmente lograremos reindustrializar España”.

Otra palanca de crecimiento y recuperación será el impulso a la rehabilitación y a la reforma que recoge el Plan de Recuperación Verde de la Unión Europea, y en España el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. “Las recomendaciones establecidas por la Comisión Europea van en la línea de mejorar la accesibilidad, aumentar la eficiencia energética, y mejorar la salubridad y el estado de conservación de los edificios y de los entornos urbanos. Ámbitos todos ellos donde la cerámica, con sus magníficas prestaciones técnicas y su versatilidad en el uso, contribuirá sin duda a lograr esa renovación y mejora. Por lo tanto, está en nuestras manos trasladar y posicionar nuestros productos en el “top of mind” del consumidor y del prescriptor de materiales para que seamos la primera opción a la hora de acometer esas mejoras”.

Para finalizar, el presidente de ASCER ha querido reconocer el compromiso y la labor desempeñada por la Junta Rectora “que trabaja por el bien de la colectividad” así como agradecer al equipo técnico de ASCER su profesionalidad e implicación. Durante la Asamblea, se ha tenido un emotivo recuerdo dedicado a la figura de Jorge Bauset, vocal de la Junta Rectora, y se han dedicado unas palabras a las víctimas de la pandemia.

La Asamblea se ha celebrado en parte presencial y en parte virtual, y se han tomado todas las medidas de prevención de higiene y distanciamiento social necesarias.